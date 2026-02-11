Djurvårdare nivå 2 och 3 till NordicVet i Kävlinge
NordicVet är en smådjursklinik där alla brinner för att göra djurägandet till en fantastisk upplevelse och det gör vi genom att bidra med vår kunskap, empati och ett ansvarstagande förhållningssätt. För oss är det viktigt att vi hjälper djurägaren att fatta välinformerade beslut om djurets hälsa.
Djurägare som väljer oss uppskattar att vi tar oss den tiden som behövs och att vi anstränger oss för att förstå helheten och samspelet mellan djurägare och deras djur.
Om jobbet
Vi jobbar i en välutrustad klinik i moderna och fräscha lokaler i centrala Kävlinge. Vårt team består idag av 10 kollegor som alla har olika kompetenser och kompletterar varandra kunskapsmässigt.
Vi vet att om vi i personalen mår bra, mår verksamheten också bra. Därför fokuserar vi på ett arbetssätt där alla hjälper varandra och utvecklas tillsammans. Hos oss får du rätt förutsättningar för att kunna underlätta för djurägarna och vi följer regelbundet upp hur samarbete, patientflöde och vårdkvaliteten fungerar. På vår arbetsplats vill vi att alla känner sig delaktiga, sedda och lyssnade på. Vi har rutiner och en struktur som gör att Du har mycket stora möjligheter att påverka hur arbetet organiseras och vi är genuint nyfikna på vad som fungerar bäst för dig och vilka erfarenheter du tar med dig till oss.
Att arbeta övertid ser vi som ett nederlag - eller ett tecken på bristande planering. För att kunna göra ett bra jobb behöver du som arbetar hos oss ha tid och ork att göra annat än att jobba.
Som Djurvårdare kommer du att ha en omväxlande vardag och jobba på olika avdelningar med fokus på poliklinik.
För att trivas hos oss behöver du vara säker i din yrkeskompetens och förstå vikten av att snabbt bygga upp djurägarens förtroende för vår profession.
Om dig
Vi söker dig som antingen har jobbat som Djurvårdare ett tag och har med dig en erfarenhet av att arbeta på en smådjursklinik. Du är mån om att vara professionell och samtidigt är du empatisk och kan bemöta djurägaren utifrån dennes kunskapsnivå, bakgrund och behov.
För att trivas i vårt team behöver du tycka om ditt yrke, mötet med djurägare och drivas av att arbeta för att göra varandra bättre och utvecklas tillsammans.
Vi söker dig som:
Är Djurvårdare nivå 2 eller 3 och trygg i din yrkesroll dvs. du har några års praktiskt erfarenhet med dig
Har arbetslivserfarenhet från privatägd smådjursklinik
Är en person som hellre överkommunicera än att kommunicera för lite
Vill jobba på en klinik som utgår från djurägaren och djurägandet
Vill jobba aktivt med ett gott kundbemötande
Är en person som tycker om att möta djurägare och drivs av att vara en del i ett team som fokuserar på professionellt och prestigelöst samarbete
Är medveten om vikten av kommunikation både inom teamet och med djurägarna
Har förmågan att prioritera och fatta egna beslut när det krävs
Har B-körkort och tillgång till bil
Villkor
Vi ser gärna att du arbetar heltid. Vi erbjuder marknadsmässig lön och tillämpar 6 månaders provanställning vid tillsvidareanställning och har även möjligheter till kortare kontrakt exempelvis över sommaren.
Vi tillämpar Kollektivavtal genom Gröna Arbetsgivare.
Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt dock senast den 8 mars 2026. Du skickar din ansökan till arnold@nordicvet.net
. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att ringa vår rekryteringsansvarige - Arnold Bergman - på 0708-899258. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi eftersträvar en stimulerande och inspirerande arbetsplats och kan ta tillvara de fördelar som olika bakgrunder på en arbetsplats ger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: arnold@nordicvet.net Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Karl Johans väg 101
244 46 KÄVLINGE Körkort
NordicVet AB Kävlinge
Rekryteringsansvarig
Arnold Bergman arnold@nordicvet.net 0708899258
