Djurvårdare nivå 2 Distriktsveterinärerna Flen
Statens Jordbruksverk / Djurskötarjobb / Flen Visa alla djurskötarjobb i Flen
2026-07-10
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Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som djurvårdare hos oss får du jobba i en varierad vardag med kollegor som hjälps åt där det behövs. Du kommer att vara ett av våra ansikten utåt med mycket djurägarkontakt, både på mottagningen och per telefon.
Dina arbetsuppgifter som djurvårdare kommer vara de som ryms inom din behörighet. Allt från att du hjälper veterinär med de inbokade smådjuren till att ha egna patienter. Du kommer att sköta städning, tvätt, disk, försäljning, diverse beställningar och svara i vår mottagnings telefon för hela Sörmland.Kvalifikationer
Vi söker dig som är djurvårdare på nivå 2.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom djurvård är starkt meriterande.
Erfarenhet av bokningssystemet Link är meriterande.
Du är en engagerad och lösningsorienterad lagspelare som stöttar och arbetar för teamets bästa och mot gemensamma mål. Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande gentemot våra kunder för att ge dem en god upplevelse av sin kontakt med oss.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-13220/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
642 32 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Kontakt
Klinikchef
Rebecca Heimdal rebecca.heimdahl@distriktsveterinarerna.se +46101228916 Jobbnummer
9999966