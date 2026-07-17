Djurvårdare med särskild kunskap om djurvälfärd och djurträning
Aktiebolaget Furuviksparken / Djuruppfödarjobb / Gävle Visa alla djuruppfödarjobb i Gävle
2026-07-17
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Drömmer du om att arbeta nära djur, göra skillnad varje dag och samtidigt möta tusentals nyfikna gäster? Nu har du chansen att bli en del av Furuvikparkens engagerade djurteam!
Om rollen
Som djurvårdare i Furuviksparken får du ett varierat, ansvarsfullt och meningsfullt arbete där djurvälfärd och gästupplevelse står i centrum. Du arbetar dagligen med skötsel av våra djur och är en viktig ambassadör för både djuren och Furuviksparken. I rollen kombinerar du praktisk djurhållning med teoretiska kunskaper om djur och natur som du delar med våra besökare och skolelever genom visningar och presentationer. Genom ditt engagemang bidrar du till ökad förståelse för biologisk mångfald – och till minnen som lever kvar länge hos alla som besöker oss.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
I rollen som djurvårdare ingår:
Att dagligen arbeta i enlighet med rutiner och riktlinjer med skötsel av allt från reptiler och amfibier till stora primater
Att optimera djurens välfärd genom att undersöka, planera, utföra och utvärdera beteendemålstyrd miljöberikning
Att planera, genomföra och utveckla positiv förstärkningsbaserad djurträning som främjar djurvälfärd och möjliggör frivillig medverkan i skötsel och veterinärmedicinska moment.
Att medverka vid djurtransporter och veterinärmedicinska ingrepp
Att genomföra och dokumentera beteendeobservationer
Att delta i systematiska djurvälfärdsutvärderingar och bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete
Att säkerställa korrekt och löpande journalföring samt dokumentation i ZIMS
Att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt utvecklingen av arbetssätt och rutiner
Att handleda APL-elever
Att möta gäster och skolever och inspirera och utbilda dem genom visningar, presentationer och guidade turer
Du blir också en aktiv del i Furuvikparkens hållbarhetsarbete och bidrar till att verksamheten uppfyller alla myndighets- och branschkrav.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom djurvård, zoologi, biologi eller motsvarande, alternativt jämförbar arbetslivserfarenhet
Har dokumenterad kunskap av vetenskapligt grundade djurvälfärdsutvärderngar och hanteringsträning av exotiska djur med positiv förstärkning
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Är ansvars- och initiativtagande
Har lätt för att kommunicera och tycker om att möta gäster, även på scen och i mikrofon
Har B-körkort
Det är meriterande om du:
Redan kan arbeta i ZIMS och Zoomonitor
Har goda förmågor att söka efter, läsa och förstå vetenskapligt baserad information
Har kompletterande utbildningar i djursjukvård, transport av djur eller liknande
Känner till och har tidigare erfarenhet av att arbeta efter SPIDER modellen
Praktisk information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Helgarbete förekommer i genomsnitt 2 helger / månad.
Sista ansökningsdag är den 30 juli, men urval sker löpande – så vänta inte med din ansökan. Ansökningar sker via vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Berggren, tf. Djurchef, mailto:linda.berggren@furuvik.se
Välkommen till Furuviksparken – där ditt engagemang gör skillnad, varje dag.
Om Furuviksparken Furuvik är en unik kombinationspark en mil söder om Gävle, där gäster får uppleva alltifrån spännande djur och häftiga åk i attraktioner till magiska konsertkvällar, hotellövernattningar och camping vid havet. Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmården. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Furuviksparken
(org.nr 556034-9192)
814 91 FURUVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Parks & Resorts - Furuviksparken Jobbnummer
10005603