Djurvårdare med hjärta och erfarenhet välkommen till oss på landet!
Haga Veterinär AB / Djurskötarjobb / Malmö Visa alla djurskötarjobb i Malmö
2026-04-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haga Veterinär AB i Malmö
Om jobbet
Vi söker dig som brinner för djur och vill bli en del av vår familjära veterinärklinik på landet.
Vi är en mindre, familjär smådjursklinik belägen på landet, där både djur och djurägare möts med värme, respekt och engagemang.
Trots att vi är en liten klinik har vi ett välutrustat sjukhusupplägg med möjlighet till inneliggande vård. Vi utför även kirurgiska ingrepp och lägger stor vikt vid trygg och professionell vård - före, under och efter behandling.
Hos oss är arbetsmiljön personlig och nära - vi hjälper varandra, stöttar varandra och värdesätter ett gott samarbete. Vi tror på kvalitet framför kvantitet och ett individuellt bemötande av varje patient.Dina arbetsuppgifter
Assistera vid mottagningsbesök, behandlingar och operationer
Medverka vid kirurgiska ingrepp
Ta hand om inneliggande patienter (utfodring, promenader, medicinering, dagliga hälsokontroller)
Postoperativ omvårdnad av patienter
Upprätthålla god hygien och smittskydd i kliniken
Möta djurägare och ge information kring vård och eftervårdKvalifikationer
Utbildad djurvårdare nivå 2 eller 3
Erfarenhet från arbete på veterinärklinik, särskilt smådjur, är meriterande
Erfarenhet av att assistera vid operationer är mycket meriterande
Erfarenhet eller intresse för tandvård hos djur är meriterande
Kurs inom anestesiologi samt erfarenhet av narkos och övervakning är starkt meriterande
Erfarenhet av postoperativ vård är meriterande
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav
Du är trygg med djur, ansvarstagande och har respekt för både kollegor och djurägare
Du trivs i ett mindre team där alla är beroende av varandra
Anställningsform
Vi är flexibla och öppna för både anställning (heltid eller deltid) samt samarbete med dig som har egen verksamhet.
Vi söker
Vi söker dig som tar stolthet i ditt arbete, respekterar både dina kollegor och yrket, och som vill arbeta i ett team där samarbete är avgörande.
Du har gärna erfarenhet av operationsassistans, anestesi och eftervård, och värdesätter ett lugnt arbetssätt med fokus på varje enskild patient.
Vi erbjuder
En trygg plats i en liten, familjär klinik med sjukhusmöjligheter
Nära samarbete i ett team där alla räknas
En arbetsmiljö präglad av respekt, omtanke och gemenskap
Möjlighet till utveckling i din yrkesroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: veterinar@hagaveterinar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haga Veterinär AB
(org.nr 556662-4465)
Krombyvägen 210 (visa karta
)
238 41 OXIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9875993