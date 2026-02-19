Djurskötare, timvikarie till Nolhaga lantgård
2026-02-19
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nolhaga Lantgård ligger i Nolhaga park centralt i Alingsås. Nolhaga lantgård tillhör enheten Publika möten. Vi driver ett bevarande av svenska lantraser och är publik vilket innebär att lantgården är öppen för allmänheten att besöka. Parken har många besökare året runt och lantgården är ett omtyckt besöksmål för många barnfamiljer runt om Alingsås.
Nu söker vi dig som vill arbeta extra tillsammans med oss som timvikarie!
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som djurskötare hos oss på Nolhaga lantgård arbetar du och dina kollegor för att bevara svenska lantraser enligt ett pågående landsomfattande bevarandearbete. Du arbetar till stor del med djur, allt ifrån kor, får, getter, grisar till katter, kaniner och höns.
Rollen som timvikarierande djurskötare innefattar allt från utfodring, mockning, snickeriarbeten, rengöring, lagning av diverse, berikning, hålla snyggt i parken och att se till så att besökarna känner sig välkomna. Guidade barngrupper kan förekomma.
Det dagliga arbetet utförs utomhus i alla väder, och arbetsuppgifterna är fysiskt krävande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom lantbruk eller djurvård. Till exempel examen från naturbruksgymnasium, eller djurskötarutbildning. Du har erfarenhet av att arbeta inom liknande verksamhet vilket gör att du tillför ny kunskap och erfarenhet till oss. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi ser att du har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
Vi söker dig som har god social förmåga då stor del av arbetet går ut på att prata med besökare. Du har förmåga att möta människor på ett välkomnande sätt och är serviceinriktad. För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att anpassa sig till förändrade omständigheter. Du har förmågan att snabbt ändra ditt förhållningssätt, och ser möjligheterna i förändringar. Som person tycker du om att ta initiativ, sätter igång aktiviteter och ser till att resultat uppnås. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Anställningsform: Timavlönad Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307505". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Josefin Cowie josefin.cowie@alingsas.se 0322-616590 Jobbnummer
9752960