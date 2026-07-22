Djurskötare till mjölkgård Lejonets Produktion AB
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2026-07-22
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Djurskötare till mjölkgård – Lejonets Produktion AB
Lejonets Produktion AB söker en engagerad och ansvarsfull djurskötare till Svenneby Gård på Vikbolandet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara arbete inom mjölkproduktionen samt skötsel och uppfödning av gårdens kalvar. Arbetet omfattar bland annat mjölkning, utfodring, tillsyn av djuren, rengöring och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i ladugården.
Vi söker dig som
är ansvarstagande, noggrann och pålitlig
tycker om att arbeta med djur
har ett gott djuröga och värnar om djurens välbefinnande
kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
är beredd att arbeta på de tider som verksamheten kräver
Tidigare erfarenhet av mjölkproduktion och kalvskötsel är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och är villig att lära dig.
Vi erbjuder ett varierande och praktiskt heltidsarbete med eget ansvar i en verksamhet där djurens hälsa och välbefinnande står i centrum.
Arbetsplats: Svenneby Gård, Vikbolandet
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Skicka en kort presentation och gärna ditt CV till ekonomi@lejon1.se
.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Patrik Leo på 073-377 97 10. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Via e-post
E-post: ekonomi@Lejon1.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leo, Patrik
Svenneby Gård (visa karta
)
610 27 VIKBOLANDET Arbetsplats
Leo Patrik Jobbnummer
10009260