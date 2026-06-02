Djurskötare och instruktör till skoljordbruket
Friskolan Nytorp AB / Växtodlarjobb / Bollnäs Visa alla växtodlarjobb i Bollnäs
2026-06-02
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Friskolan Nytorp – Jobba som instruktör på skoljordbruket och bidra till att ge lantbruksintresserade ungdomar en grundläggande och verklighetsanpassad utbildning.Publiceringsdatum2026-06-02Beskrivning
Friskolan Nytorp ligger i Arbrå, belägen i Ljusnans dalgång som erbjuder ett omväxlande landskap och ett rikt naturliv.
Nytorp som skola har funnits sedan 1946 och präglas av en trygg, familjär anda. Vi är ett litet glatt gäng som jobbar nära eleverna för tillgänglighet, delaktighet och måluppfyllelse. Skolan erbjuder två gymnasieprogram, Naturbruk med inriktning lantbruk och naturturism samt Bygg och anläggning, inriktning anläggningsfordon.
Som vi ser det har skolan förutom det generella kunskapsuppdraget, en viktig samhällsfunktion i att utbilda unga till jobb inom hållbart jordbruk och levande landsbygd eller att möta ökade krav på duktiga maskinister inom entreprenad.
Skolan befinner sig i ständig utveckling och framtidstro. Eftersom skolan är liten har man som medarbetare stor påverkansmöjlighet för att göra skolan till en attraktiv arbetsplats och ett bra utbildningsalternativ för dagens ungdomar. Jobbet ger nära relationer med både elever och kollegor. På skolan går det idag ca 100 elever.
Skoljordbruket omfattar för närvarande ca 70 hektar åkermark, 20 dikor och 25 tackor, samt lite smådjur. Den praktiska undervisningen i mjölk- och grisproduktion sker på skolans samarbetsgårdar.
Då vår djurskötare/instruktör kommer att gå ner i tid inför höstterminen söker vi nu en deltidstjänst på halvtid för att täcka upp.
Arbetets innehåll
I tjänsten som instruktör inom skoljordbruket är du en del i ett arbetslag på lantbruksutbildningen. Instruktörer och lärare arbetar i nära samarbete för att tillgodose elever med de kunskaper som utbildningen omfattar. Tjänsten omfattar främst instruktör i skolans djurstallar samt på skolans samarbetsgårdar. Daglig djurskötsel och djuransvar. Vi värdesätter en bred kunskap hos den sökande då även traktorkörning och växtodling kan ingå. Tjänsten är en semestertjänst och det kan förekomma obekväm arbetstid, till exempel på kvällar och helger i högsäsong.
Tillsvidareanställning, deltid (50%), provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kvalifikationer
Du som söker tjänsten bör lägst ha utbildning på gymnasienivå eller motsvarande inom lantbruk med djurskötsel. Du skall även ha yrkeserfarenhet från djurskötsel, samt önskvärt även inom traktorkörning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning och arbete med ungdomar. Du ska kunna uttrycka dig på god svenska i tal och skrift. Som person vill vi att du är initiativtagande och har en förmåga att samarbeta. Du är strukturerad och har en fallenhet för att lösa problem när de uppstår. Sist men inte minst har du ett positivt, pedagogiskt och säkerhetsmässigt förhållningssätt. B-körkort är ett krav.
Om arbetsgivaren: Friskolan Nytorp jobbar för en trygg arbetsmiljö för att ge medarbetarna en säker och utvecklande arbetssituation. För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje. Tillsammans skapar vi livskvalitet och utvecklingsmöjligheter för såväl våra arbetskamrater som elever. Utan landsbygden stannar Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: info@nytorpcentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör lantbruk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Friskolan Nytorp AB
(org.nr 556881-3561)
Kyrkbyn 4900 (visa karta
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820 10 ARBRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anders Schön 0703600115 Jobbnummer
9943689