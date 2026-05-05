Djurskötare/ maskinförare till mjölkgård
2026-05-05
Familj som bedriver ekologiskt jordbruk på 350 ha åker med 70 årskor + rekrytering och slaktdjur, beläget mellan Skövde och Tibro.
Tjänsten innefattar daglig skötsel av kalvar, mjölkkor och ungdjur.
Mjölkning sker i robot och korna hålls i lösdrift.
Daglig maskinkörning av minilastare och lastmaskin för utfodring, mockning och strö.
Vi är avels intresserade och försöker medverka med kor från gården på olika ko-utställningar.
Seminkunskap är meriterande men inget krav.
B-körkort är ett krav
Hus på gården finns att hyra Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: sara.frojd@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fröjd, Olof
Sventorp Lunden 7 (visa karta
)
549 99 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fröjd Olof Kontakt
Sara Fröjd sara.frojd@hotmail.com 0768099928
