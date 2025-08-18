Djurskötare/grisskötare sökes till Munkagårdsgymnasiet
2025-08-18
Vill du vara en del av Munkagård, det ledande naturbruksgymnasiet? Nu har du möjligheten att söka tjänsten som djurskötare/grisskötare hos oss!
Om arbetet
Som djurskötare har du en viktig roll både för våra djur och för våra elever.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med skötsel i vår smågrisproduktion om ca. 140 suggor. Därutöver kommer en betydande uppgift i din roll vara att instruera och handleda våra gymnasieelever vid deras praktiska övningsmoment.
Du kommer bli en av tre i ett arbetslag som ingår i ett gott driftgäng som präglas av kamratskap och samarbete. Du samarbetar också med lärare som ansvarar för kurserna och tillsammans kommer vi fylla elevernas kunskapsbank så mycket det bara går.
Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på 50%. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag samt vissa helger.
Om arbetsplatsen
Munkagårdsgymnasiet är ett litet gymnasium med enbart Naturbruksprogrammet med inriktningarna djurvård, lantbruk, naturturism och skogsbruk. Vi har även en anpassning av naturbruksprogrammet för elever med en NPF-diagnos som kallas Spåret. Där erbjuder vi inriktningarna djurvård, lantbruk och trädgård.
Skolan ligger i en härlig miljö i Tvååker. Vi är ca 120 personal och lite över 300 elever. Till skolan hör också ett internat där ca två tredjedelar av eleverna bor måndag till fredag.
Internatet ligger ca 1 km från skolan.https://munkagard.regionhalland.se/
Vi söker dig som har examen från naturbruksgymnasium eller har motsvarande kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig för rollen. Du har goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, samt grundläggande datorkunskaper.
Vi ser att du har arbetat med smågrisproduktion tidigare och att du har en naturlig god hand med djur. Det krävs också att du trivs med att arbeta med ungdomar, då det är en stor del av tjänsten.
Arbetet innebär arbete i team med kollegor och ungdomar, vi förutsätter därför att du har god samarbetsförmåga. Samtidigt har du förmågan att arbeta självständigt. Du bidrar till ett gott arbetsklimat i teamet med en positiv inställning i mötet med kollegor och elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
