Djurskötare för nötkreatur, inom lantbruk
Johansson, Jan Gunnar / Djuruppfödarjobb / Karlstad Visa alla djuruppfödarjobb i Karlstad
2026-07-31
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Johansson, Jan Gunnar i Karlstad
Ett modernt lantbruksföretag i Södra Värmland säker djurskötare. Här bedrivs nötköttsproduktion med avelsbesättning på 200 dikor samt växtodling. Till det kommer en del naturbeten och skog.
Du behöver ha minst 5 års erfarenhet av arbete med nötdjur och ha intresse för djurhantering. Du behöver även kunna köra traktor och lastmaskin. Vi söker dig som är ordningsam och är lätt att samarbeta med. Det är bra om du kan svenska och engelska språket. Arbetet innebär omväxlande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är rätt person.
En första kontakt önskas ske via mail till arbetsgivaren på: johanssonjanch@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: johanssonjanch@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djurskötare förman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johansson, Jan Gunnar Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
1 Jobbnummer
10017279