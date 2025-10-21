Djurskötare/bitr. driftledare till enheten offentlig utemiljö
2025-10-21
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får arbeta nära djur, natur och människor - och bidra till att bevara en av Nackas mest uppskattade platser?
Som djurskötare på Nyckelviken blir du en central del av ett engagerat team som vårdar, utvecklar och driver vår populära visningsgård vidare.
Här får du möjlighet att kombinera praktiskt arbete utomhus med djurhållning, naturvård och möten med besökare - allt i en miljö där historia och framtid möts.
Ditt uppdrag
Nyckelviken är en herrgård med långa anor och en själ som bär spår av generationer. I rollen som djurskötare är ditt uppdrag att föra traditionen vidare och bidra till att vår visningsgård fortsätter vara en levande plats - där historia möter framtid.
Du sköter alla förekommande sysslor i naturreservaten och driver kulturlandskapet vidare genom djurbete för att bevara det öppna landskapet. Ditt arbete omfattar djurhållning, park-, väg- och naturdrift samt lokalvård. Du är också en kommunikativ ambassadör för gården och möter dagligen våra många besökare, stora som små.
Tillsammans med kollegor skapar du aktiviteter och arrangemang som valborgs- och midsommarfirande, och du fungerar som biträdande driftledare för verksamheten vid stallet där du tillsammans med driftledaren utvecklar driften av gården.Publiceringsdatum2025-10-21Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för djur, natur och lantbruk - och som trivs i en miljö där varje dag bjuder på nya uppgifter. Du är mångsidig, lösningsorienterad och inte rädd för att hugga i där det behövs.
Du har:
- Vana vid arbete med djur och natur i form av kunskap om djur, natur och lantbruk
- Allsidig erfarenhet inom lantbruk med inriktning på traditionell hantering av djur och marker
- Snickarkompetens är meriterande, då det förekommer reparationer av djurstallar, vindskydd och hagar
Vi tror också att du är samarbetsinriktad, ansvarstagande, praktiskt lagd och kreativ med förmåga att omsätta idéer i handling.
Om Nacka kommun
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Vi erbjuder
Ett fritt och omväxlande jobb i en fantastisk miljö. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans förvaltar och utvecklar en unik plats med stark tradition och stort hjärta. För rätt person finns möjlighet att ta ett större ansvar över tid.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun - tveka inte att skicka in din ansökan! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 16 november 2025
Välkommen till oss!
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Park- och naturunderhåll Jobbnummer
9567572