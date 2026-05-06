Djursjukskötare till smådjursavdelningen, UDS
Institutionen för kliniska vetenskaper
Är du en erfaren djursjukskötare och intresserad av att arbeta på Sveriges enda universitetsdjursjukhus?
Välkommen med din ansökan till oss på smådjursavdelningen!
Om jobbet
Du kommer att arbeta som djursjukskötare på smådjursavdelningens olika enheter (akut, poliklinik, operation och vårdenhet) utifrån verksamhetens behov och din bakgrund, kompetens och intresseområden.
På UDS är utbildning en viktig och rolig del av vår vardag. Du kommer att vara delaktig i utbildningen av framtidens veterinärer och djursjukskötare.
När du inleder din tjänst hos oss får du ett stort stöd från erfarna och generösa kollegor.
Hos oss kommer du arbeta evidensbaserat och med tillgång till modern utrustning. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö, där vi arbetar i team mot uppsatta mål enligt UDS uppdrag.
Din kompetensutveckling är vår framtid. Det finns god möjlighet till vidareutbildning och du kommer att samarbeta med kunniga kollegor. Vi uppmuntrar alla medarbetare till utveckling inom sitt intresseområde, genom både interna och externa utbildningsinsatser.
Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar och helger enligt schema. Även nattarbete kan förekomma.
Din bakgrund
Du har minst tre års arbetslivserfarenhet som leg. djursjukskötare. Erfarenhet av intensivvård på smådjur är meriterande, likaså narkoserfarenhet. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
Du tycker om att möta djurägare i olika situationer och inser vikten av att upprätthålla goda kundrelationer. Du är kommunikativ med god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till kollegor. Du är intresserad av att undervisa och delta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för forskning. Du vet att en händelsestyrd verksamhet med oregelbundna arbetstider är något du kan hantera. Ditt förhållningssätt är vetenskapligt med intresse för evidensbaserad vård.
Som person är du strukturerad, kan hantera stundtals pressade situationer, har god självinsikt och en vilja av att bidra till verksamheten. I denna rekrytering kommer vi att lägga mycket stor vikt vid dina personliga förmågor.
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk enhet som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-01.
I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och eventuella övriga för tjänsten relevanta intyg.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
