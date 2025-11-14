Djursjukskötare till Lapplands djurklinik i Luleå
2025-11-14
Lapplands djurklinik har kliniker på åtta platser i norra Sverige. Från Kiruna i Norrbotten till Umeå i Västerbotten. På kliniken i Luleå finns ett härligt team som arbetar med både poliklinisk verksamhet, operationer, tandvård och akutsjukvård. Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren djursjukskötare till kliniken. Här erbjuds du ett omväxlande arbete. Du får goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att arbeta på olika orter om intresse för det finns.
Kvalifikationer
Du som söker skall vara utbildad legitimerad djursjukskötare alternativt djurvårdare, nivå 3. Kunskaper inom anestesi är meriterande och vi söker först och främst dig som har erfarenhet av att söva självständigt.
Arbetstid
Vi ser gärna att rollen är heltid eller tjänstgöringsgrad efter dina önskemål.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Kliniken har öppet helgfria vardagar.
Urval och intervjuer sker löpande. Alla ansökningar och kommunikation kring denna tjänst hanteras av Vetgig.
Denna roll är antingen en rekrytering där du blir anställd av vår kund, Lapplands Djurklinik eller ett bemanningsuppdrag.
Om du inte helt stämmer in på ovan beskrivning ser vi ändå gärna att du skickar oss din ansökan.
Vetgig är skapat av veterinärer för djursjukvården
Vetgig är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsbolag inom djursjukvården. Vi är branschkunniga specialister som på ett engagerat och kvalitativt sätt löser våra kunders kompetensbehov. Vi hjälper legitimerade veterinärer och djursjukskötare vidare i sina karriärer oavsett om det är till en ny fast anställning eller för att arbeta på uppdrag hos Vetgigs kunder som finns över hela Sverige. Vetgig har kontor i Malmö, Stockholm och Småland. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
