Djupeskog Trädfällning AB söker trädfällare till Norrtälje
Djupeskog Trädfällning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Norrtälje Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Norrtälje
2025-09-18
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Djupeskog Trädfällning AB i Norrtälje
Djupeskog Trädfällning AB söker trädfällare till Norrtälje.Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Vi är ett väletablerat företag med över 10 års erfarenhet inom trädfällning, beskärning och avancerad trädvård. Vi jobbar med både privatkunder och företag i Norrtälje, Uppsala och norra Stockholm.
Vi är ett litet men skickligt team som älskar utmanande jobb i höjd, maskiner som levererar och kunder som uppskattar bra arbete. Vårt fokus ligger alltid på säkerhet, yrkesskicklighet och en hög servicenivå.
Vad du kommer att göra
Som trädfällare hos oss får du arbeta med:
Trrädfällning
Röjning, kapning och flisning
Hantering av maskiner såsom minilastare, släp och banddrivna flismaskiner
Ibland självständigt, ibland tillsammans med kollegor - alltid med säkerheten först
Vi söker dig som
Har minst 2-4 års erfarenhet som trädfällare
Har B-körkort
Har motorsågskörkort A + B
Har en stark känsla för ansvar, säkerhet och kvalitet
Meriterande (men ej ett krav)
BE- eller C-körkort
Motorsågskörkort C
Vana att hantera släp och arbetsfordon/maskiner
Därför ska du välja oss
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön
Du får jobba med moderna maskiner och utrustning
Du blir del av ett mindre, sammansvetsat team
Hos oss får du varierade uppdrag och utrymme att utvecklas i din yrkesroll
Plats
Utgångspunkt: Norrtälje
Uppdrag även i Uppsala och norra Stockholm
Heltid / Tillsvidare (eller tidsbegränsad enligt överenskommelse) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: jobb@djupeskog.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan till ledig tjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djupeskog Trädfällning AB
(org.nr 559385-3541) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Andreas Åkerlund jobb@djupeskog.se 0709716516 Jobbnummer
9516272