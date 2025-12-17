Diversa Solutions AB söker nu ambitiösa säljare med omgående start.
2025-12-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Diversa Solutions AB fortsätter sin expansion och söker nu ambitiösa säljare med omgående start.
Efter en stark etablering i Göteborg expanderar vi nu till Malmö och söker målmedvetna personer som vill arbeta med professionell försäljning i en prestationsdriven miljö. Hos oss får du möjligheten att utvecklas snabbt, påverka din egen inkomst och bli en del av ett växande bolag med tydliga mål.
Säljorganisationen är en central del av Diversa Solutions fortsatta tillväxt. Vi erbjuder därför en tydlig struktur, gedigen utbildning och kontinuerlig coachning för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vår provisionsmodell är utan tak och belönar prestation, och efter två månader tillkommer en garantilön för ökad trygghet under etableringsfasen.
I rollen som säljare arbetar du med hela försäljningsprocessen och representerar bolaget på ett professionellt och affärsmässigt sätt. Du förväntas arbeta strukturerat, resultatinriktat och med hög kvalitet i varje moment. Rollen passar dig som motiveras av tydliga mål, utveckling och möjligheten att bygga en stark karriär inom försäljning.
Tjänsten är heltidsbaserad och utförs på plats på vårt kontor i Malmö, med arbetstider måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Introduktion, utbildning och dagligt arbete sker tillsammans med teamet på kontoret.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid inställning, arbetsmoral och viljan att prestera på hög nivå.
Vi söker dig som
Har stark kommunikativ förmåga
Är målmedveten, disciplinerad och resultatorienterad
Trivs i en prestationsbaserad arbetsmiljö
Vill utvecklas långsiktigt inom försäljning
Vi erbjuder
Mycket konkurrenskraftig provisionsmodell utan tak
Garantlön efter två månader
Heltidsarbete på plats i Malmö
Professionell utbildning och löpande coachning
Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter
Tjänsten tillsätts löpande med omedelbar start.
Skicka din ansökan till: info@diversa-solutions.com
Vid frågor: +46 72 444 58 23
Vi söker dig som vill prestera, utvecklas och bli en del av ett professionellt säljteam med höga ambitioner och tydlig målsättning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: info@diversa-solutions.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diversa Solutions AB
(org.nr 559206-1377)
Regementsgatan 27 (visa karta
)
217 53 MALMÖ Jobbnummer
9650988