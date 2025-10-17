Ditt engagemang gör skillnad! Bli en del av vår hemtjänst i Väröbacka
2025-10-17
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom vård och omsorg där du kan arbeta på varierande tider.
Arbetar du med vård och omsorg i Varbergs kommun så är du i en organisation där vi sätter människors behov av hjälp i centrum. Det handlar också om att bemöta alla med respekt. Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi levererar omsorg och service som motsvarar den enskildes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den vitalitet som finns hos varje människa.
Värö hemtjänst ligger i ett område med både landsbygd och samhällen nära kusten. Hos oss får du arbeta i en engagerad grupp som värdesätter samarbete, humor och ett gott bemötande - både mot brukare och kollegor. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi ser till individens resurser och förutsättningar. Vi arbetar utifrån grunduppdraget att skapa trygghet, självständighet och inkludering för de vi är till för.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska eller vårdbiträde i Värö hemtjänst ger du stöd, service och omvårdnad till personer som bor hemma men behöver hjälp i vardagen med allt från personlig hygien, förflyttningar och måltider till medicinska uppgifter på delegation.
Du har ett öga för detaljer, men också för människor. Du ser när någon inte mår som vanligt och vet hur du ska bemöta oro, glädje och ensamhet. Samtidigt dokumenterar du insatser och förändringar i våra journalsystem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Arbetet i hemtjänsten är varierande och innebär att du ibland arbetar självständigt, ibland tillsammans med kollegor. Det kan vara både fritt och utmanande, så du behöver vara trygg i nya situationer, flexibel när planer ändras och lyhörd för både uttalade och outtalade behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom hemtjänst
* Har ett professionellt bemötande, är lyhörd och trygg i nya situationer.
* Kan ta eget ansvar, är flexibel när dagen tar oväntade vändningar och samarbetar väl med andra.
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt är bekväm med att använda digital dokumentation samt digitala arbetsverktyg.
Praktiska krav
* B-körkort är ett krav. liksom god körvana på landsbygd.
* Om du är medborgare utanför EU/EES eller Schweiz behöver du bifoga giltigt arbetstillstånd och kunna visa upp en giltig ID-handling.
Vi tar även emot intresseanmälningar för vikariat, och urval kan ske både för tillsvidare- och vikariatstjänster.
Personalgruppen hälsar att:
Vi är ett härligt team med mycket erfarenhet tillsammans. Nu söker vi dig, en framtida kollega med glatt humör och bra inställning.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tjänsten innebär arbete på varierande tider dag, kväll och helg. Som anställd i Varbergs kommun ingår även resurspass på andra enheter.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "104/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ida Karlsson ida.karlsson2@varberg.se +46765134077 Jobbnummer
9561057