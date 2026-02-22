Distrisksköterska/Sjuksköterska till Kry vårdcentral Vallentuna
2026-02-22
Om verksamheten
Krys vårdcentral i Vallentuna ligger centralt i Vallentuna och kännetecknas av en trygg grupp individer som jobbar tillsammans och ser helheten kring vården av våra patienter. Vi hjälper varandra när det behövs och har förståelse för varandras arbete. Arbetar du hos oss ingå du i ett kompetensstarkt team som bland annat består av specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och psykolog. Vill du vara med på vårdcentralen och Krys fortsatta resa inom digi-fysisk vård? Sök tjänsten hos oss!
Om rollen
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska. I rollen kommer du att arbeta i vår hemsjukvård och på mottagning med sedvanliga arbetsuppgifter. Du kommer arbeta i team tillsammans med sjuksköterska, undersköterska och läkare.
Kvalifikationer & egenskaper
legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska.
Erfarenhet av att jobba på vårdcentral och i hemsjukvården.
Trygg i din yrkesroll, kunna fatta självständiga beslut.
God kompetens inom såromläggning och provtagning.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Körkort är ett krav för tjänsten.
Framförallt söker vi någon som är bra på att arbeta i team, är flexibel och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information Start: Omgående Omfattning: 75-100% Anställning: anställning inleds att med en provanställning Arbetstider: måndag-fredag 8-17 Plats: Centrumpassagen 10, Vallentuna.
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på jenny.lundqvist@kry.se
För mer information om Kry besök gärna vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
(org.nr 556665-8364)
Torsgatan 21
113 21 STOCKHOLM
