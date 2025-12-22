Distriktssköterskor, timvikarier (dag och natt), till hälsa och sjukvård
2025-12-22
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
"Vi gör plats för växtkraft"
Häng med och gör vardagen bättre för människor tillsammans med oss! Vi söker engagerade distriktssköterskor som vill vara med och stötta upp vår verksamhet vid planerad och oplanerad kort- och långtidsfrånvaro. Här får du möjlighet att kombinera klinisk kompetens med humor, omtanke och teamwork.
Välkommen till oss!
Vi är ett härligt, engagerat och glädjefullt gäng som arbetar med värme, empati och kompetens för friska och självständiga vårdtagare. Inom hälsa och sjukvård arbetar också kommunens dietist, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistenter samt ett syn- och hörselombud. I vårt verksamhetsområde finns även biståndsenheten som vi har ett nära samarbete med.
Vi gör hembesök hos hemsjukvårdspatienter eller de som bor på ett kommunalt boende (särskilt boende eller gruppbostad enligt LSS). Arbetsdagen styr du till stor del själv i samarbete med övriga kollegor och utifrån vårdtagarens behov.
Arbetet på natten är ett meningsfullt och varierat arbete i en arbetsgrupp som har lång erfarenhet och fokus på trygg och säker vård och omsorg. Arbetslaget har tillsammans varierad och bred kompetens och planerar tillsammans upplägget för arbetspassen.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvarar vi för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag eller natt som Distriktssköterska på Hälsa och sjukvård
Som distriktssköterska i Krokom erbjuds du ett fritt och självständigt arbete där du tillsammans med vård- och omsorgspersonalen tillgodoser hälso- och sjukvårdsinsatser med hög kvalitet. Målgruppen bor i både ordinärt boende, särskilt boende och inom kommunens LSS verksamhet. Arbetsuppgifterna innebär till stor del att bedöma, åtgärda, utvärdera och dokumentera hälso- och sjukvårdsinsatser. Du startar din arbetsdag i Krokom eller från något av våra distriktslokaler (Offerdal och Föllinge) beroende på vart du behövs. Arbetar du natt utgår du alltid från centrala Krokom.
Dokumentationen sker i Viva och Cosmic Link och vi använder digitala signeringsverkyget MCSS från Appva. Vi har bra samarbeten med Storsjögläntan (palliativa teamet) 1177 och ambulanspersonal.
Din kompetens
Krav för anställning:
• Svensk legitimation som sjuksköterska. Du är distriktssjuksköterska eller sjuksköterska med en vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant, t.ex. vård av äldre.
• B-körkort
• Kunskaper i svenska i tal och skrift
• God datorvana och förmåga att skriva journal
• Du har lätt för att samarbeta och är en duktig handledare utifrån din profession.
Vi ser att du är öppen, prestigelös och trivs med att arbeta i team. Du har ett stort engagemang för arbete med människor och ett ödmjukt och professionellt bemötande. Du är nyfiken och intresserad av att bidra med din kunskap, är trygg i att kommunicera med vårdtagare, anhöriga och kollegor. Du tar ett stort ansvar för ditt eget arbete, är självständig, flexibel, strukturerad och har god förmåga att prioritera samt bidrar till en positiv stämning under arbetspassen.
Vi räknar med att du har en hög omvårdnadskompetens och en god förmåga att fatta självständiga beslut och göra etiska ställningstaganden. Eftersom vi också söker timvikarier till nattarbetet behöver du känna dig trygg i din roll och i dina beslut när du är ensam i tjänst under nattpassen.
Övrig information
Timanställning dag och/eller natt.
Arbetstider dagtid mån - sön: 07:00 - 16:30
Arbetstid: Kväll 16:00 - 23.30, Natt 18:00- 07:00.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Vi (Therese & Emma) är två glada och stolta enhetschefer som får dela vardagen med kompetenta och härliga medarbetare på Hälsa och sjukvård. Personalomsättningen är låg vilket gör att du kommer till ett stabilt och tryggt arbetslag oavsett vart du behöver hjälpa till. Vi uppskattar att du är öppen och kommunikativ och delar med dig av din erfarenhet och kompetens för att vidareutveckla vår verksamhet. Vi har stort förtroende för dig som medarbetare men finns alltid som stöd när du behöver oss. Oavsett om du vill jobba dag eller natt så är vi redo att ta emot dig, så välkommen att söka till oss!
Kontaktperson för tjänsten:
Therese Olsson
Enhetschef DSK Natt
0640-16537therese.olsson@krokom.se
Emma Backman
Enhetschef sjuksköterskor och distriktssköterskor dag.
0640-16534emma.backman@krokom.se
Fackliga representanter:
Linda Näsman, tel: 0640-165 02 eller 0640-16514
Emma Bergström, tel: 0640-16515 eller 0640-16516
Anna Montelius, tel: 0640-16586
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
9661260