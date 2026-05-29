Distriktssköterska, vikariat, till Vårdcentralen Bokskogen i Bara
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Svedala Visa alla sjuksköterskejobb i Svedala
2026-05-29
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Svedala
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en stabil och välfungerande vårdcentral där engagemang, utveckling och omtanke går hand i hand? Då kan Vårdcentralen Bokskogen vara rätt arbetsplats för dig. Hos oss får du möjlighet att använda och utveckla din kompetens i en verksamhet där vi värnar om både patienter och medarbetare. Vikariatet sträcker sig över tolv månader.
Vårdcentralen Bokskogen är en väletablerad hälsovalsenhet med cirka 8 000 listade patienter och 28 medarbetare. Här finns egen rehabverksamhet och barnavårdscentral, och vi ansvarar även för tillsyn av ett sjukhem i Klågerup. Vi har stabil bemanning och flera kollegor som arbetat länge på enheten, vilket skapar kontinuitet, trygghet och god gemenskap. Vårdcentralen omfattar sedvanliga yrkesgrupper och mottagningar inom primärvården. Vi är stolta över att trivas tillsammans och över den skillnad vi gör i våra patienters vardag.
Vårdcentralen är naturskönt belägen i Bara, omgiven av bokskog och golfbanor, cirka 20 minuter från Malmö och Lund. Hit tar du dig enkelt med bil eller kollektivtrafik och parkering finns precis utanför. Under våren 2021 flyttade vi in i nya, ljusa lokaler som ger goda förutsättningar för framtidens primärvård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
I din roll som distriktssköterska arbetar du med mottagningsarbete, telefonrådgivning och triagering. Du har en central funktion i verksamheten och samarbetar nära med andra professioner för att säkerställa god och säker vård. Arbetet innebär både självständiga bedömningar och teamarbete, där du bidrar till att utveckla vårdcentralens arbetssätt och tillgänglighet för våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på vårdcentral, kunskap om journalsystemet PMO samt erfarenhet av diabetesvård.
Som person är du initiativrik, engagerad och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har ett professionellt och empatiskt bemötande gentemot patienter och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328431". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Iris Jensen, Verksamhetschef 0724-66 97 32 Jobbnummer
9936373