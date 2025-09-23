Distriktssköterska (tillsvidareanställning) Capio Vårdcentral Bro
Om oss
Capio Vårdcentral och BVC i Bro är centralt belägen i trivsamma lokaler mitt i Bro Centrum, nordväst om Stockholm. Här på vår välfungerande mottagning arbetar ett härligt team bestående av cirka 30 medarbetare som tillsammans tar hand om våra cirka 9000 listade patienter.
Vi är en stabil personalgrupp med fast anställda specialistläkare, ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och psykologer. Vi erbjuder flera specialistmottagningar såsom diabetes, astma/kol och hypertonimottagning, samt fysioterapeut och rehabkoordinator. Det finns goda tågkommunikationer och fri parkering vid vårdcentralen.
Vi har ett starkt fokus på förbättringsarbete och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Inom Capio kan du förvänta dig en miljö präglad av utvecklingsmöjligheter!
Om dig och din roll
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska. Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska med mottagning, egna bedömningar, vaccinationer och sporadiska hembesök. Utöver detta arbetar du dagligen med telefonrådgivning, chatt och bedömning av akuta patienter. Med tanke på detta är det bra om du gillar varierande arbetsuppgifter och har vana av triagering. Arbetet är till stor del självständigt vilket innebär att du behöver kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut utifrån våra rutiner och regionens hänvisningsstöd.
Vi vill att du har goda kunskaper i svenska samt har lätt för att kommunicera och skapa relationer. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Du behöver vara flexibel samt ha god samarbetsförmåga då vi lägger stor vikt vid teamarbete. Att du har ett professionellt arbetssätt och gott bemötande är en självklarhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad 80-100%.
Vi erbjuder dig Kompetensutveckling, både internt och externt
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Inflytande och delaktighet i verksamheten
Kollektivavtal
Välkommen till Capio Vårdcentral Bro - en trivsam arbetsplats med de bästa kollegorna!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
