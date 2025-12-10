Distriktssköterska till Vibblaby Husläkarmottagning
Hej!
Med anledning av pensionsavgångar söker vi på Vibblaby Husläkarmottagning söker nya distriktssköterskor - kanske är det just du?
Vi är en engagerad och varm arbetsgrupp i hjärtat av Järfälla, bara ett stenkast från pendeltåget.
Vår mottagning är personalägd och vi brinner för att skapa en arbetsmiljö där både patienter och personal trivs och utvecklas. Det verkar fungera - vi är den av patienterna högst rankade vårdcentralen i Järfälla och näst högst rankade i Region Stockholm!
Vad innebär jobbet?
Som distriktssköterska hos oss har du ett varierat och meningsfullt uppdrag. Du möter patienter både på mottagningen och i deras hem. Vårt uppdrag inom hemsjukvården innebär att du regelbundet gör hembesök. Det är ett förtroendefullt arbete där du får komma nära patientens vardag och göra skillnad.
Du har även en egen mottagning, fysiskt och digitalt, och ingår i vårt trygga och erfarna team tillsammans med läkare, undersköterskor och psykolog.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Du tycker om att jobba självständigt. Du gillar när dagarna bjuder på variation och tycker att ett skratt vid fikabordet är lika viktigt som ett bra möte med patienten.
Erfarenhet från primärvård eller hemsjukvård är ett plus, men viktigast för oss är att du har hjärtat på rätt ställe.
Hos oss får du:
Möjlighet att påverka - en personalägd mottagning innebär korta beslutsvägar
- Ett härligt team där vi stöttar varandra - varje dag
Välplanerade lokaler som främjar teambaserat och patientcentrerat arbete
Tid för dina patienter - och för dig själv
Friskvårdsbidrag, pensionsavsättningar och en hållbar arbetsmiljö
Krav för patientnära arbete inom Region Stockholm
Registerkontroll genomförs före beslut om anställning enligt gällande riktlinje
Förutom svensk yrkeslegitimation krävs goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 (GERS)
Låter det intressant?
Vi skulle bli jätteglada om du skickar in din ansökan i vår rekryteringsportal.
Hör av dig om du vill veta mer - eller bara komma förbi på en kopp kaffe och känna in stämningen.
Varmt välkommen till Vibblaby Husläkarmottagning - här gör vi vård tillsammans.
Om Vibblaby Husläkarmottagning
Vibblaby Husläkarmottagning är en välfungerande personalägd vårdcentral som bedriver primärvård enligt avtal med Region Stockholm. Våra 7 600 listade patienter rankar oss som bästa vårdcentralen i Järfälla i nationella patientenkäten. Vi ligger på fem minuters promenadavstånd från Jakobsbergs station. I våra ljusa och moderna lokaler arbetar vi med patienten i centrum. Idag är vi som arbetar här sex specialistläkare i allmänmedicin, fem ST-läkare, en AT-läkare, en psykolog, tre distriktssköterskor, två specialistsjuksköterskor, fyra sjuksköterskor, fem undersköterskor, en medicinsk fotvårdare och två sekreterare. Ersättning
