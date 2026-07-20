Distriktssköterska till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Eslöv Visa alla sjuksköterskejobb i Eslöv
2026-07-20
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På grund av en pensionsavgång söker vi nu en ny sjuksköterska eller distriktssköterska som vill bli en del av vårt härliga team! Är du den vi söker som kan ta över och bidra med din kompetens och entusiasm? Välkommen att ansöka och bli en del av vår fantastiska arbetsgrupp!
I Eslövs kommun finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. Här finns Vårdcentralen Tåbelund som även är en av vårdcentralerna som har vunnit det ärofyllda Glasäpplet, vilket är en fin utmärkelse för välfungerande verksamheter. Vi är idag cirka 50 medarbetare som tar hand om våra 11 500 listade patienter. Vår vårdcentral är välfungerande samt välbemannad och erbjuder våra patienter ett stort utbud av vårdtjänster.
Tillsammans med Eslövs kommun och mödrahälsovården Region Skåne driver vi även Familjens Hus för barn och familjer i Eslöv. Det är en uppskattad och välfungerande verksamhet med många besökare från Eslöv med omnejd. Vi bedriver även barnavårdscentral (BVC).
Hos oss har vi högt i tak och trivs ihop. Vi arbetar aktivt med utveckling och förbättring av verksamheten där utveckling eftersträvas såväl på verksamhets- som individnivå.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska alternativt distriktsköterska arbetar du med triagering, akuta bedömningar, telefonrådgivning och eventuellt arbete på distriktssköterskemottagning och specialmottagningar.
Då vi ständigt strävar efter utveckling av verksamheten erbjuder vi dig utvecklingsmöjligheter efter dina egna behov och intressen. Vi är också måna om att du ska känna dig trygg i din roll hos oss och kommer anpassa din introduktion efter dina tidigare erfarenheter och din kompetens.
Arbetstiden är förlagd till vardagar.
I den här rekryteringen vänder vi oss till dig som redan har en anställning inom Region Skåne.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med specialistutbildning till distriktssköterska. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Har du erfarenhet av mottagningsverksamhet och egen mottagning på en vårdcentral ser vi det som meriterande för tjänsten. Det är även meriterande om du har utbildning inom triage, motiverande samtal, funktionsutbildning inom diabetes eller astma, utbildningar inom sårvård, inkontinens, rökavvänjning eller andra intressanta utbildningar. Kunskaper i journalsystemet PMO ses också som meriterande för tjänsten.
För att trivas hos oss ser vi att du är en positiv person med en vilja att utveckla såväl dig själv som vår verksamhet. För dig är det en självklarhet att ge god service och ha ett gott bemötande både mot våra patienter och dina kollegor. Du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och är delaktig i att skapa en bra teamkänsla i gruppen. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att denna tjänst finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till samma huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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241 31 ESLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Ulrika Lundgren, Vårdförbundet 0413-35 12 00 Jobbnummer
10006765