Distriktssköterska till Vårdcentralen Lindeborg i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-08-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker en distriktssköterska till Vårdcentralen Lindeborg i Malmö. Här blir du en del av ett kompetent och engagerat team som tillsammans arbetar för att ge patienterna den bästa möjliga vården. Hos oss får du en varierad arbetsvardag med möjlighet att utvecklas och bidra till vårdcentralens fortsatta förbättringsarbete.
Vårdcentralen Lindeborg är en välfungerande och trevlig hälsovalsenhet i södra Malmö, som har goda kontakter med andra vårdgivare i stadsdelen. Vi ser samarbete som en framgångsfaktor och är en vårdcentral som strävar efter öppenhet samt ser kommunikation som ett naturligt arbetsredskap. Vårt dagliga arbete präglas av patientfokus och värderingsstyrning, där verksamhetsutveckling är en naturlig del av vårt arbetssätt.
Vår vårdcentral är välutrustad både vad gäller personal och medicinsk utrustning. Idag är vi 40 medarbetare inom olika yrkeskategorier som tar hand om våra drygt 8100 listade patienter. Vi har ett komplett utbud med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, psykolog, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut. Hos oss hittar du även specialistmottagningar inom hjärtsvikt, diabetes, astma/KOL och hypertoni. Därtill har vi barnavårdscentral (BVC) och utbildningscentral för blivande specialistläkare med ett antal utbildningsplatser. Tillsammans arbetar vi för att kunna erbjuda alla våra patienter en trygg och tillgänglig primärvård med ett gott bemötande av hög kvalitet.
Du tar dig enkelt till våra ljusa och fina lokaler som byggdes år 2008. Vi finns i närheten av Hyllie station, vid arenaområdet och Emporia, med goda pendlingsmöjligheter till andra delar av Skåne samt Köpenhamn.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska hos oss får du ett varierat och självständigt arbete med stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Du arbetar tätt tillsammans med ytterligare två distriktssköterskor där ni tillsammans utgör ett team. Här möter du patienter i alla åldrar och arbetar med både förebyggande, behandlande och hälsofrämjande insatser.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat mottagningsarbete och självständiga patientbesök. Du arbetar med bedömning, rådgivning och triagering via telefon och digitala vårdkontakter. Det ingår arbete med provtagning, vaccinationer, omläggningar samt uppföljning av patienter med kroniska sjukdomar. Som distriktssköterska har du en viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, där du bidrar till att stärka patienters hälsa och förebygga sjukdom. Du samarbetar med läkare och övriga professioner inom vårdcentralen. Hos oss finns det möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling. Som ny hos oss får du en individuell introduktion anpassad efter din erfarenhet.
Annonsen avser en tidsbegränsad anställning. På sikt kan det eventuellt leda till en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har vidareutbildning till distriktssköterska. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna distriktssköterskor. Det är meriterande med astma- och KOL-utbildning samt erfarenhet från primärvården.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Du har ett professionellt och patientcentrerat arbetssätt. Vi ser att du är flexibel, ansvarstagande och arbetar lösningsorienterat. Vidare har du en god samarbetsförmåga och arbetar aktivt för att bidra till ett positivt arbetsklimat tillsammans med dina kollegor.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten utifrån våra korta beslutsvägar och goda teamkänsla. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i en god arbetsmiljö med fokus på samarbete och kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneintervall: 40 000-51 000.
Länk till aktuellt kollektivavtal hittar du här:
AB vårdförbundet: https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok/huvudoverenskommelsehoktmedakademikeralliansen.8206.html
Allmänna bestämmelser: https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till en trygg, tillgänglig och kvalitativ vård för våra patienter. I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
215 85 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Maarit Nieminen, Verksamhetschef 0706-84 94 35 Jobbnummer
10021704