Distriktssköterska till vår trevliga vårdcentral sökes!
Kungsholmsdoktorn AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-25
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Kungsholmsdoktorn är en husläkarmottagning med 9000 listade patienter. Vi har kontinuitet och tillgänglighet som ledord och erbjuder t.ex "öppen mottagning" och möjlighet till telefonkontakt direkt med läkare och sjuksköterska. Hos oss är kommunikations- och beslutsvägarna korta. Tjänsten innebär ett varierande arbete med rotation mellan mottagning, provtagning och hemsjukvård. Det finns även möjlighet att huvudsakligen jobba inom hemsjukvård. Vi utför, förutom sedvanliga procedurer, 24-tim blodtryck och spirometri. Vi jobbar med TakeCare journalsystem.
Du är distriktssköterska, erfarenhet av diabetespatienter och spirometrikörkort är meriterande . Du är självgående men en lagspelare och vill gärna lära dig mer. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, flexibilitet och gott bemötande av både patienter och kollegor. Cykelvana är ett stort plus!
Tillträde i augusti, eller enligt överenskommelse. Heltid i första hand. Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jessica.freudenthal@kungsholmsdoktorn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsholmsdoktorn AB
(org.nr 556756-1732)
Rålambsvägen 10 (visa karta
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112 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungsholmsdoktorn AB Kontakt
Jessica Freudenthal jessica.freudenthal@kungsholmsdoktorn.se 08-58822910 Jobbnummer
9979439