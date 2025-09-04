Distriktssköterska till Tudorkliniken - fokus på diabetes och primärvård
Female specialist care international AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2025-09-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Female specialist care international AB i Halmstad
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett engagerat och kompetent team där du kan göra verklig skillnad för patienternas hälsa?
Tudorklinikens vårdcentral i Halmstad söker nu en distriktssköterska, gärna med erfarenhet och intresse för diabetesvård, till vår väletablerade verksamhet. Tudorkliniken är en väletablerad vårdcentral som grundades 2007 och idag har cirka 7 500 listade patienter och 35 medarbetare. Vi är en del av Vårdval Halland och erbjuder både fysisk och digital vård. Sedan 2025 är vi en del av Femcare (femcare.com) - en växande vårdkoncern med fokus på gynekologi, kvinnors hälsa och primärvård. Det ger dig som medarbetare tillgång till både lokal närhet och nationell styrka, samt goda möjligheter till kompetensutbyte och utveckling. Vi ser det positivt att du kan arbeta digitalt på distans med våra patienter.
Som distriktssköterska hos oss får du:
Arbeta med en variation av arbetsuppgifter, inklusive telefonrådgivning, tidsbokning, planerade och akuta mottagningsbesök.
Möjlighet att utveckla specialistkompetens, särskilt inom diabetesvård.
Vara en del av ett erfaret team med specialistläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator och psykologer.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för primärvård och vill bidra både till patienternas hälsa och verksamhetens utveckling.
Har erfarenhet av diabetesvård eller intresse för att utveckla kompetens inom området.
Är självgående, ansvarstagande och trygg i att fatta beslut.
Värdesätter samarbete och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Hos oss får du:
En flexibel och stimulerande arbetsplats där du kan påverka din vardag.
En kultur som uppmuntrar samarbete, mångfald och respekt.
Ett strukturerat introduktionsprogram och handledning vid behov.
Meriterande:
Erfarenhet av primärvård.
Kunskap i journalsystem som Cosmic och VAS.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete i tvärprofessionella team.
Erfarenhet av digital vård
Praktisk information:
Arbetstid: måndag - fredag, kl. 08:00-17:00.
Ansökan: Skicka din ansökan märkt "Distriktssköterska" till jobbansokan@tudorkliniken.se
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor: Kontakta vår verksamhetschef, Irena Ceke, irena.c@tudorkliniken.se
för mer information.
Varmt välkommen till Tudorkliniken - en del av Femcare!
Hos oss är du med och skapar framtidens vård. Tillsammans gör vi skillnad - för varje patient, varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
jobbansokan@tudorkliniken.se
E-post: jobbansokan@tudorkliniken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Female specialist care international AB
(org.nr 559393-5223)
Axel Olsons gata 4B (visa karta
)
302 27 HALMSTAD Arbetsplats
Tudorklinikens vårdcentral Jobbnummer
9492555