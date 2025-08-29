Distriktssköterska till spännande arbetsplats på Arlanda!
Airport Sky Vårdcentral AB / Sjuksköterskejobb / Sigtuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sigtuna
2025-08-29
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Airport Sky Vårdcentral AB i Sigtuna
Vår distriktssköterska som funnits med från starten av Airport Sky Vårdcentral för 9 år sedan, har valt att börja studera och vi söker nu hennes efterträdare. Vi håller till i fina lokaler i Sky City på Arlanda och har en omväxlande verksamhet där sedvanliga distriktssköterskeuppgifter ingår för våra 3000 listade patienter. Utöver detta ingår flygmedicin samt att vara behjälplig med att vid behov, ta hand om resenärer från hela världen som behöver sjukvård. Vår arbetsmodell bygger på teamarbete och vi är en liten läkarledd vårdcentral där många av oss jobbat ihop sedan starten år 2016. Vi är därför måna om att du ska passa in och komplettera vårt arbetslag, vara engagerad och bidra till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande såväl mot patienter, deras anhöriga liksom kollegor. Meriterande är om du har astma/KOL och/eller diabetesutbildning.
Samtliga våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag gäller med 3000 kr/år
Vi hoppas du tycker det låter spännande, blev nyfiken och vill veta mer om oss! Tveka då inte att skicka in din ansökan eller ringa för att få veta mera.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss kontakt med bemannings- förmedlings eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
e-post
E-post: vardcentralen@airportsky.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "distriktssköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Airport Sky Vårdcentral AB
(org.nr 559045-8633)
Sky City Uppgång A Vån 5 (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Kontakt
Verksamhetsansvarig/distriktsläkare
Britt Inger Tuoremaa brittingertuoremaa@airportsky.se 0705855144 Jobbnummer
9483667