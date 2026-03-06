Distriktssköterska Till Slsos Bemanningscentrum Norra.
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du distriktssköterska och trivs i en roll där din kompetens verkligen får komma till sin rätt? Vill du ha variationen och självständigheten som ofta finns i konsultuppdrag, men samtidigt ha tryggheten i en tillsvidareanställning inom regional verksamhet? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Vi startar nu upp Bemanningscentrum Norra, en intern bemanningslösning för vårdcentralerna i norra distriktet. Som distriktssköterska hos oss kommer du att arbeta på olika enheter i distriktet och bidra med din kompetens där behovet är som störst. Rollen passar dig som uppskattar variation, snabbt kan sätta dig in i nya arbetsmiljöer och vill bidra till stabilitet och hög kvalitet i primärvården.
Vi söker i denna rekrytering legitimerade distriktssköterskor med förskrivningsrätt. Rollen innebär ett stort kliniskt ansvar och kräver god självständighet i bedömningar, rådgivning och behandling.
Bemanningscentrum befinner sig just nu i en uppstartsfas. Det innebär att du som ansluter tidigt får möjlighet att vara med och forma arbetssätt och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Vår ambition är att på sikt bygga en stark kollegial gemenskap inom Bemanningscentrum där erfarna kliniker arbetar i en konsultativ roll inom primärvården. Du kan läsa mer om om våra verksamheter på Hitta din vårdcentral - Region Stockholm
Hos oss får du det bästa av två världar: flexibiliteten och variationen från konsultarbete, kombinerat med tryggheten i en tillsvidareanställning inom Region Stockholm. Du får stabila anställningsvillkor, goda möjligheter till kompetensutveckling och tillgång till regionens samlade resurser. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Distriktssköterska med erfarenhet av primärvård och hemsjukvård. Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare. B-körkort erfordras.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Löpande tillsättning
Övrig information
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
