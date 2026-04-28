Praktikertjänst AB / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-04-28
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Distriktssköterska till mindre vårdcentral - nära patienterna, nära teamet
Information om arbetsplatsen
Läkargruppen Landskrona är en stabil vårdcentral i centrala Landskrona där kontinuitet, kvalitet och tillgänglighet är grundläggande i det dagliga arbetet. Vi är en mindre verksamhet, vilket skapar goda förutsättningar för nära relationer - både med patienterna och inom teamet.
Vi arbetar i moderna, ljusa lokaler med lugn atmosfär och korta beslutsvägar. Den som arbetar hos oss kommer mycket nära patienterna, lär känna dem över tid och får en god helhetsbild av deras vårdbehov. Det skapar trygghet för patienterna och ett meningsfullt och utvecklande arbete för medarbetarna.
Teamet på plats varje dag består av två läkare, två sjuksköterskor, två undersköterskor och en medicinsk sekreterare. Fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist är också knutna till vårdcentralen och utgör en naturlig del av verksamheten. I det mindre formatet samarbetar sjuksköterskor och läkare tätt i vardagen, på ett sätt som skiljer sig från större vårdcentraler.
Patienterna har öppen telefontid till läkare, vilket bidrar till god tillgänglighet och snabba medicinska beslut. Patientärenden följs upp och diskuteras vid daglig rond, där teamet gemensamt planerar fortsatt handläggning.
Verksamheten startade 2020 och har successivt byggts upp. I dag har vårdcentralen cirka 3 600 listade patienter. I den senaste Nationella patientenkäten fick vi bäst resultat av alla vårdcentraler i Landskrona, ett tydligt kvitto på vårt fokus på kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet.
Nu söker vi ytterligare en distriktssköterska som vill bli en långsiktig del av vårt team.
Som distriktssköterska hos oss har du en central roll i verksamheten och arbetar nära både patienter och läkare.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Driva egen mottagning och följa patienter över tid
Arbeta självständigt med rådgivning, triagering och planering av patientflöden via telefon och digitala kanaler
Tillsammans med läkare ansvara för uppföljning av patienter med kroniska sjukdomar
Delta i dagliga ronder där patientärenden diskuteras gemensamt
Samordna vårdinsatser för patienter med mer komplexa behov, inklusive kontakt med kommunen
Bidra till utveckling av arbetssätt och flöden i verksamheten
Det nära samarbetet i teamet ger goda möjligheter att lära sig mycket och utvecklas brett inom primärvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska, alternativt sjuksköterska med förskrivningsrätt, och som har minst två års erfarenhet från primärvård. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du är trygg i din yrkesroll, engagerad och tycker om att arbeta nära både patienter och kollegor. Du är ansvarstagande, prestigelös och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vi värdesätter förmåga att skapa relationer och vilja att utvecklas tillsammans med teamet.
Övrig information
Mottagningens öppettider är måndag-fredag kl. 08.00-17.00
Tjänstgöringsgrad: 100 % som utgångspunkt, kan diskuteras
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag
Ansökningar via rekryterare eller angående praktik undanbedes.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få just dig som kollega!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Rådhusgatan 1 (visa karta
)
261 31 LANDSKRONA Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Skåne, Läkargruppen Landskrona Kontakt
Camilla Ling Jinnestål 0418-487011 Jobbnummer
9881147