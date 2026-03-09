Distriktssköterska till Meliva vårdcentral Hornsberg, Kungsholmen
2026-03-09
Om jobbet
Meliva Hornsberg är en mindre vårdcentral på Kungsholmen och här arbetar vi nära varandra. Vi är ett glatt och härligt gäng som trivs att jobba tillsammans. Hos oss hittar du specialistläkare i allmänmedicin, distriktssköterska, sjuksköterskor, undersköterska samt receptionist. Mottagningen har cirka 4500 listade patienter och ligger i ett område med en ung och relativt frisk befolkning. Nöjda patienter är vår målsättning, liksom en god och trevlig arbetsmiljö med personal som trivs på arbetet.
Vi arbetar i trevliga och ljusa lokaler intill Hornsbergsstrand på Kungsholmen. Bra kommunikation, med bussar som stannar utanför dörren. Nära till tunnelbana Grön och Blå linje. I omgivningen finns ett stort utbud av restauranger och här finns möjligheter till härliga promenader vid vattnet.
Vem söker vi?
Vi behöver nu stärka upp vår sköterskegrupp med en distriktssköterska. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral (gärna erfarenhet och utbildning inom diabetes), som vill jobba både med mottagningsarbete och ibland hemsjukvård och som gillar att göra det där lilla extra för våra patienter.
Vi tror att du:
• Trivs på en mindre vårdcentral
• Har en god samarbetsförmåga, flexibilitet och positiv inställning
• Som person är ansvarsfull, glad och positiv
• Finner hembesök stimulerande (kan cykla)
Arbetsuppgifterna som distriktssköterska på mottagningen varierar i form av årliga kontroller med våra diabetespatienter (inkl planering), beställningar av hjälpmedel/inkontinensskydd etc., såromläggningar, suturtagningar, mätning kompressionsstrumpor, infusioner, vaccinationer och viss provtagning.
Alla våra hembesök är i närområdet i Hornsberg på Kungsholmen så vi cyklar eller promenerar till våra patienter. Arbetsuppgifterna varierar mellan medicinöverräckning, såromläggning, provtagning och enklare tillsynsbesök.
Information
Öppettiderna på mottagningen är 8-17 måndag till fredag.
Besök gärna vår hemsida: https://meliva.se/mottagningar/meliva-vardcentral-hornsberg/
Har du frågor om oss eller tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.
Om anställningen
Heltid. Kan initialt gå bra med lägre tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse, månadslön.
Arbetsgivare: Meliva vårdcentral Hornsberg
Kontakt: Verksamhetschef Maria Rollstedt
Mail: maria.rollstedt@meliva.se Så ansöker du
