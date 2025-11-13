Distriktssköterska till Ljusdal-Ramsjö Din hälsocentral
Vi bedriver sedvanlig primärvård med läkar-/distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapeut, fysioterapeut, dagrehabilitering, bassäng, dietist samt familjeläkarakut dygnet runt, röntgen, lab och närvårdsavdelning. Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar vi engagerat för en god arbetsmiljö och starka samarbeten mellan kollegor. Arbetet som distriktssköterska innefattas av stor flexibilitet med omväxlande samt stimulerande arbetsuppgifter och sker tillsammans med övriga yrkeskategorier för våra gemensamma patienters bästa. Du kommer att arbeta i team tillsammans med en engagerad och trygg arbetsgrupp bestående av distriktssköterskor, läkare, mottagningssköterskor, diabetessköterska och undersköterskor.
Som distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• planerad mottagning
• akutbesök
• telefonrådgivning
• hembesök
• samverkan med andra samhällsaktörer
• att delta i vårdplaneringar/SIP i hemmet och planera för patientens vård efter sjukhusvistelse.
Hos oss får du
• en positiv och utvecklande arbetsplats med stor patientfokus
• en individuell introduktion med stöd av mentor och som är anpassad efter dina tidigare erfarenheter
• goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling, för dig som är sjuksköterska finns möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska vilket även är vår målsättning och önskan
• vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor
• ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil och ett hållbart arbetsliv.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull och målinriktad med viljan och förmågan att arbeta såväl självständigt som i team. Vi värdesätter en positiv inställning, engagemang och känsla för service. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar.
I rollen som distriktssköterska ska du
• vara legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
