Distriktssköterska till kväll & nattorganisationen
2025-09-03
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Är du pigg när andra sover? Vi inom kväll- och nattorganisationen söker dig som är distriktssköterska till hemsjukvården.
Som distriktssköterska inom kväll- & nattorganisationen jobbar du mot de medborgare som är anslutna till hemsjukvården, Storsjögläntan, MiNT-teamet men även inom ett primärvårdsuppdrag (1177 ärenden). Arbetet innefattar medicinska bedömningar, palliativ vård, vård i livets slut, andra planerade uppgifter samt stöd och råd till omvårdnandspersonal via telefon. Medborgarna du kommer möta i ditt arbete kan vara allt från barn till de äldsta medborgarna i kommunen. Arbetet är varierande och det innebär att ingen natt är den andra lik. Till din hjälp har du ett erfaret team bestående av både sjuksköterskor och distriksköterskor.
Tjänsten är på 75% men annan tjänstgöringsprocent kan vara aktuell utifrån önskemål.
Ditt nya jobb
Vår arbetsplats har ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt, vi strävar efter att bidra till en trygg och säker vård för våra medborgare så att de kan leva ett aktivt och självständigt liv.
Är du trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt men i nära teamsamarbete med kollegor och vårdpersonal i hemtjänst hoppas vi att du vill bli vår nya kollega!
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats, stor variation i arbetet med bra samarbete och stöd från kollegor och närmaste chef. Det finns goda möjligheter till utveckling i yrkesrollen och vi får jobba med att göra livet bättre för världens bästa kommunmedborgare!
Vanliga arbetsuppgifter
Som distriktssköterska planerar, leder och utför du arbetet med hemsjukvård tillsammans med teamen i hemtjänsten och i samarbete med hälsocentral och specialistvård. Du har också en viktig roll i att utbilda och handleda personal och anhöriga. I Östersunds kommun arbetar vi enligt ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt, med ett tydligt mål, att de vi är till för ska få en trygg och säker vård och att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Din kompetens

Kvalifikationer
• Du är legitimerad sjuksköterska
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du har B-körkort
• Tidigare yrkeserfarenhet
Meriterande
• Distriktssköterskeutbildning
• Erfarenhet av att arbeta med äldre
• God datorvana
• Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av systemen Viva och Cosmic link
Vi söker dig
Vi söker dig som är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. I ditt arbete är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Som person är du stabil och fokuserar på rätt saker i varje given situation. Utöver det är du flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter. Du är en initiativtagande person som uppnår resultat med det du tar dig för. Du har verksamhetens bästa i åtanke när du agerar och tar beslut.
I denna roll möter du och arbetar tillsammans med annan personal, medborgare och anhöriga. För att lyckas i rollen är det därför viktigt att du samarbetar på ett lyhört och motiverande sätt. Du har en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. För oss är det viktigt att du handlar i enlighet med fattade beslut och följer verksamhetens mål, policys och riktlinjer.
Vi ser fram emot din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett deltidsjobb.

Östersunds kommun
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
