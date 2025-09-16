Distriktssköterska till hemsjukvården på Capio Zinkensdamm
2025-09-16
Om oss
Vi är två vårdcentraler i nyrenoverande lokaler centralt på Södermalm i Stockholms innerstad. Tillsammans har vi en hemsjukvård på ca 180 patienter där målet är en ihopslagning under hösten -25.
Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa och vara delaktig i att utveckla våra processer i hemsjukvården.
Hos oss kommer du att vara en del av ett kompetensstarkt team som består av specialiserade läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Genom vårt teambaserat arbetssätt får du möjlighet att samarbeta över professionsgränser vilket ger dig chans att utveckla dina kunskaper och få ett helhetsperspektiv av vårdkedjan.
Du har möjlighet att möta många patienter, kompetensutveckla dig själv samt vara med på resan och vara delaktig i att utveckla och förändra hemsjukvården
Din rollSom distriktssköterska/sjuksköterska i hemsjukvården på Capio vårdcentral Zinkensdamm kommer du att ha en koordinerande funktion för våra patienter. Du ansvarar tillsammans med en undersköterska för det kliniska arbetet. Arbetet innebär både hembesök och arbete med administrativa uppgifter för att säkerställa patientens behov av sjukvård i hemmet.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag
Om dig
Vi söker sig som är legitimerad sjuksköterska, gärna vidareutbildad till distriktssköterska. Meriterande om du har utbildning och förskrivningsrätt av näringsdryck.
För att lyckas i rollen och för att trivas hos oss tror vi att du är en prestigelös person som är öppen för nya arbetssätt och har ett lösningsorienterat fokus/perspektiv. Du har lätt för att kommunicera med andra och lyckas bra i det sociala mötet med såväl kollegor som patienter. Vi ser även att du värderar noggrannhet och struktur i ditt sätt att arbeta och att du vill vara med och bidra till ett konstant förbättringsarbete på mottagningen.
Vidare ser vi att du trivs med att arbeta i team och besitter en god samarbetsförmåga. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift. Om du har goda kunskaper i TakeCare och LifeCare är detta meriterande, likaså om du har förskrivningsrätt för både läkemedel och hjälpmedel. Vi ser det som mycket meriterande men inget krav om du har arbetslivserfarenhet inom hemsjukvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
