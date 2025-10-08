Distriktssköterska till BVC på Hamrånge Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-10-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle i Gävle
, Ockelbo
eller i hela Sverige
På Hamrånge Din hälsocentral bedriver vi sedvanlig primärvård med distriktssköterskemottagning, läkarmottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök. Vi har även specialistmottagningar för diabetes och sår. Hamrånge Din hälsocentral ligger cirka tre mil norr om Gävle med bra bussförbindelser till och från Gävle. Vi hoppas att du vill komma och arbeta hos oss på den lilla hemtrevliga hälsocentralen i Hamrånge.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska hos oss kommer du spela en avgörande roll i att säkerställa att våra patienter får den bästa möjliga vården. Du kommer att arbeta i en varierad och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Som distriktssköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• telefonrådgivning
• BVC
• mottagningsarbete, planerat och akut
• förebyggande hälsovård
• hembesök och vårdplanering
• de digitala patientsystemen Min vård Gävleborg och LifeCare.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta med kompetenta medarbetare med lång erfarenhet inom yrket
• arbeta med patienter i alla åldrar, men framförallt med barn.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med andra människor. Du har lätt för att anpassa dig och du ser möjligheter i förändringar. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du ser till helheten, agerar och fattar beslut utifrån verksamhetens bästa i det dagliga arbetet. Du behöver ha förmågan att arbeta självständigt men också tycka om att samarbeta med kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
I rollen som distriktssköterska ska du
• vara utbildad distriktssköterska
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård, och även om du har fördjupad kunskap inom BVC.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Deppy Baltzi, vårdenhetschef deppy.baltzi@regiongavleborg.se Jobbnummer
9546474