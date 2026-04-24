Distriktssköterska till BVC och vårdcentral i Eskilstuna
Achima Care AB / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-04-24
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Eskilstuna
, Köping
, Sala
, Stockholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med barnhälsovård och primärvård i en varierad och meningsfull roll?
Som distriktssköterska hos oss får du en roll där varje dag gör skillnad för barn och familjer. Du ansvarar för barnhälsovården och får samtidigt möjlighet att arbeta på vårdcentralen, vilket ger dig en spännande mix av möten - från nyfödda till äldre patienter. På BVC blir du en trygg punkt för familjer och följer barnens utveckling genom hembesök, föräldragrupper och individuella möten. Här får du en dynamisk vardag med variation, ansvar och ett team som stöttar dig hela vägen.
Om rollen
I tjänsten ingår ansvar för vår BVC-verksamhet där du:
Stöttar föräldrar i deras föräldraroll och följer barnets utveckling enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
Genomför hembesök, teambesök med läkare och leder föräldragrupper.
Utöver BVC-arbetet får du möjlighet att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentralen, såsom telefonrådgivning och mottagningsarbete. Detta skapar en dynamisk tjänst med stor variation och möjlighet att utvecklas inom flera områden.
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark teamkänsla, där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för både barn, föräldrar och patienter i alla åldrar.
Om Fristaden vårdcentral
Vi är en centralt belägen vårdcentral i Eskilstuna med cirka 6 500 listade patienter. Tillsammans är vi ett sammansvetsat team på ca 25 medarbetare - läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och administrativ personal - som varje dag arbetar för att ge trygg, tillgänglig och högkvalitativ vård.
Här finns en stark laganda och en vilja att utvecklas - både som individer och verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska och som trivs med att arbeta självständigt. Du har ett gott bemötande och bidrar till en positiv arbetsmiljö där både patienter och kollegor möts med respekt och omtanke. Har du erfarenhet av barnhälsovård eller primärvård är det ett plus, men det viktigaste är att du har engagemanget och viljan att göra skillnad.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader
Sysselsättningsgrad på 100 % fördelat på BVC och vårdcentral
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Päivi Saranpää, på paivi.saranpaa@achima.se
alternativt 073-324 80 68. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
https://jobb.achima.se
Rademachergatan 1
)
632 20 ESKILSTUNA
Achima Care Jobbnummer
9874723