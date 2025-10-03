Distriktssköterska till Achima Care Roslunda vårdcentral
Achima Care AB / Sjuksköterskejobb / Ängelholm Visa alla sjuksköterskejobb i Ängelholm
2025-10-03
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Ängelholm
, Bjuv
, Helsingborg
, Älmhult
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stabil och engagerad arbetsgrupp där samarbete, ansvar och ett gott bemötande står i fokus? Nu söker vi en distriktssköterska till vår vårdcentral i Ängelholm - en roll där du har möjlighet att arbeta brett inom primärvården och samtidigt vara med och forma framtidens vård.
Hos oss får du en varierad vardag med både mottagningsarbete, telefonrådgivning och digitala vårdkontakter via Achima Online. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, trivs med att arbeta självständigt och ser värdet i ett gott samarbete - både inom teamet och med våra externa vårdpartners.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska på vårdcentral med fokus på distriktssköterskemottagning
Samarbete med kommunen, slutenvården och andra aktörer för att skapa en trygg och sammanhållen vård
Möjlighet att engagera dig i förbättringsarbete och utveckling av våra arbetssätt
Möjlighet att utveckla vår äldremottagning tillsammans med oss!
Om oss Achima Care Roslunda är en välfungerande vårdcentral med cirka 9 600 listade patienter och ett kompetent team på cirka 35 medarbetare. Vi erbjuder både planerad och akut vård och har ett nära samarbete med kommunen, bland annat genom vårt ansvar för fem särskilda boenden (SÄBO).
Vi arbetar enligt principerna för Nära vård - med patientens behov och livssituation i centrum. Det betyder att vi ständigt söker efter bättre, smartare och mer samordnade sätt att möta våra patienters behov.
Vem söker vi? Du är legitimerad distriktssköterska och vill arbeta brett inom primärvården. Har du erfarenhet av samordnande roller, äldrevård eller primärvård är det meriterande - men inte ett krav. Du har god digital vana och gärna erfarenhet av journalsystem som PMO.
Framför allt söker vi dig som vill göra skillnad i människors vardag - i ett team där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och har roligt på jobbet.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Interim verksamhetschef, Agneta Ahlinder, på agneta.ahliner@achima.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Jobbnummer
9538710