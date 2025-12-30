Distriktssköterska/Specialistsjuksköterska till Trångsunds VC
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2025-12-30
Brinner du för hemsjukvård, vill påverka strukturen på arbetets utformning samt vara del av en verksamhet med högt i tak och där vi delar många skratt tillsammans? Då är du varmt välkommen till Trångsunds hemsjukvård som samordnare.
Vår mottagning ligger belägen i direkt anslutning till pendeltågsstation Trångsund, ca 15 min från Stockholm City. Vi har distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, psykosocialt team och eget laboratorium. Våra 25 medarbetare har ansvar för ca 6500 listade patienter. Trångsund är en mindre vårdcentral där du får arbeta nära dina kollegor dagligen.
Vi kan erbjuda arbete där du som distriktssköterska eller specialistsjuksköterska verkligen gör skillnad och behövs. Vi har en stabil medarbetargrupp som vi nu vill utöka med en distriktssköterska eller specialistsjuksköterska med samordnarfunktion till vår hemsjukvård.
Vi är en familjär vårdcentral där styrning och ledning utgår från ett tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att våra medarbetare ska få ihop hela livet och öppnar därför upp för flexibilitet avseende arbetets utformning.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska eller specialistsjuksköterska hos oss får du ett omväxlande arbete med patienten i fokus. Du arbetar i systemet Lifecare för kontakt med sjukhus och andra aktörer runt våra patienter. Vi hoppas du gillar ordning och reda där du har möjligheter att arbeta med att kvalitetssäkra rutiner för arbetet i rollen som samordnare. Vi bygger en stark gemenskap i arbetsgruppen och vi värdesätter samarbete och kommunikation.
På vårdcentralen arbetar vi med program som TeleQ, Lifecare, Pascal och journalsystemet Take Care.Kvalifikationer
Distriktssköterska eller specialistsjuksköterska
Erfarenhet av primärvård och hemsjukvård
B-körkort och körvanaDina personliga egenskaper
Vi tror att du som person är positiv, ser lösningar och är flexibel. Du kan och tycker om att arbeta självständigt såväl som i team samt vill vara med och bidra till nytänkande. Du gillar att utveckla arbetssätt och rutiner och är nyfiken på förbättringsarbete. Vidare har du god samarbets- och organisationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde efter överenskommelse.
Vi erbjuder flextid, generöst friskvårdsbidrag, fortbildning och fri sjukvård.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
