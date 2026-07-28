Distriktssköterska sökes till liten personalägd vårdcentral på Arlanda

Airport Sky Vårdcentral AB / Sjuksköterskejobb / Sigtuna
2026-07-28


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Vi söker distriktssköterska till hjärtat av SkyCity, Arlanda
Vill du arbeta på en familjär och personägd vårdcentral där du verkligen gör skillnad? Vi söker en legitimerad distriktssköterska som vill bli en del av vårt omtyckta team mitt i SkyCity.
Hos oss är pendlingen enkel och flexibel. Oavsett om du föredrar att ta tåg eller bil hjälper vi till att ordna en smidig transportlösning som passar din vardag.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Kvalifikationer
Legitimerad distriktssköterska.
Erfarenhet från primärvård är meriterande, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kompetens som rehabkoordinator är ett plus, men inget krav.

Vi erbjuder
En varm och välkomnande arbetsmiljö på en personalägd enhet.
Anpassade och smidiga pendelningslösningar (bil, tåg med flera).

Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: shahin@airportsky.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Airport Sky Vårdcentral AB (org.nr 559045-8633)
Sky City Uppgång A Vån 5 (visa karta)
190 45  STOCKHOLM-ARLANDA

Jobbnummer
10014485

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