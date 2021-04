Distriktssköterska sökes till Doktorse Norra Djurgårdens husläka - Doktorse Nordic AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-06Om Doktor.seDoktor.se grundades 2016 och är Europas tredje största digitala vårdgivare. Doktor.se är en digifysisk vårdaktör, vilket innebär att vi erbjuder bedömning och behandling genom både digital- och fysisk vård för att skapa en sömlös patientresa där vi tar ansvar för hela primärvårdsuppdraget.Vår vision är att vi ska bli det självklara valet vid första vårdkontakt. Därför är vår ambition nu att bli ett av landets största digifysiska vårdgivare där vårt mål är att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.Vi har precis startat upp Doktorse Norra Djurgårdens husläkarmottagning under februari månad och söker nu ytterligare en engagerad Distriktssköterska som vill vara med på denna spännande resa att starta upp och utveckla framtidens primärvård.2021-04-06Som Distriktssköterska hos oss kommer du ha en omväxlande tjänst där du dels arbetar med sedvanligt mottagningsarbete, triagering och akuta patientflöden och dels är delaktig att utveckla primärvården genom att vara med på resan att implementera digifysiska processer. Du kommer att arbeta patientcentrerat i team där nära samarbete och hög omvårdnadskvalitet är till största prioritet.För att trivas i rollen så är du trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka och bidra med nytänkande. Att arbeta på en digifysisk husläkarmottagning är ett helt nytt sätt att arbeta med patienter i primärvården där arbetsmetoden är ny och under uppbyggnad och därmed blir Du en viktig del i metodens utveckling. För rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter i denna roll.Kvalifikationer och egenskaper:Leg. Distriktssköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet från att jobba brett inom primärvård.Du arbetar evidensbaserat och är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först.Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Du är positiv och har god samarbetsförmåga.Du är flexibel och lösningsorienterad och trivs i att arbeta i föränderlig miljö.Vi erbjuder:Nya och fräscha lokaler i mysiga Norra Djurgårdsstaden med natursköna lunchpromenader runt hörnetEn unik möjlighet att från start vara med och bygga upp framtidens primärvårdEn spännande och dynamisk arbetsplatsSamarbetsvilliga och kompetenta kollegorEn koncern med positiv företagskultur och stort engagemangInvolvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen, dvs verktyg, processer, arbetssätt, samt rutiner och riktlinjer.Övrig informationStart: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstidPlats: Bobergsgatan 89-91, 115 42 StockholmOmfattning: HeltidArbetstider: Dagtid, mån-freAnställningsform: TillsvidareanställningLön: Enligt överenskommelseFör frågor gällande tjänsten, ring HR-Generalist Angelica Koskinen på 073 152 04 45.Vi hanterar ansökningar löpande. Skicka CV och personligt brev via länken "skicka ansökan" nedan. Vänligen notera att vi inte tar emot några ansökningar via email med hänsyn till GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Doktorse Nordic AB5674434