Distriktssköterska sökes till bemanningsuppdrag på vårdcentral

Clara Care Partner AB / Sjuksköterskejobb / Falköping
2026-02-23


Vi söker en duktig DSK med god erfarenhet av primärvård till ett uppdrag på en privat primärvårdsmottagning i Falköping.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på vårdcentral.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet samt primärvårdsvana.
Arbetet kräver telefontriagering i TeleQ, mottagningsarbete, omläggningar och kunskap i Asynja Visph
Uppdraget passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Period
Vecka 25-31
Omfattning
100%

Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension

Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner!
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Våra uppdrag tillsätts löpande så är du sugen på att veta med, kontakta oss redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: mona@claracare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clara Care Partner AB (org.nr 559425-8567)
521 94  FALKÖPING

Arbetsplats
Clara Care

Kontakt
CLARA CARE
08-800612

Jobbnummer
9757485

