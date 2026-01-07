Distriktssköterska sökes till bemanningsuppdrag på vårdcentral
Vi söker en duktig DSK med god erfarenhet av primärvård till ett uppdrag på en privat primärvårdsmottagning utanför Borås.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på vårdcentral. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet samt primärvårdsvana.
Arbetet kräver telefontriagering i TeleQ, mottagningsarbete, omläggningar, kunskap i Asynja Visph och ev hoppa in lite i BVC.
Uppdraget passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Period
2026-03-02 till 2026-08-28
Omfattning
80-100%Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner!
