Distriktssköterska/sjuksköterska (vikariat) till Vårdcentralen Strängnäs
2026-01-13
Vårdcentralen Strängnäs
Distriktssköterska/sjuksköterska (vikariat) till Vårdcentralen Strängnäs
Välkommen till hela livets vårdcentral!
Vårdcentralen Strängnäs är en stabil, ständigt utvecklande vårdcentral med bred kompetens och ett öppet klimat.
Vårdcentralen har ca 15.000 listade personer och är en regiondriven verksamhet.
På vårdcentralen arbetar vi teambaserat, och du kommer att ingå i ett av våra team. Detta arbetssätt främjar ett nära samarbete mellan olika personalgrupper och skapar goda förutsättningar för kunskapsutbyte, trygghet och kontinuitet för både personal och patienter.
Här finns spetsutbildade sköterskor med mottagningar inom astma/KOL, hjärtsvikt och diabetes. Vi har ett minnesteam och samordnings sköterskor. Här finns tillgång till sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer, psykologer och kuratorer. Här finns också en enhet för SSIH - specialiserad sjukvård i hemmet, samt BHV på familjecentral.
Tillsammans med övriga vårdcentraler i Strängnäs kommun bemannar vi primärvårdsjouren som bedrivs dagtid på vårdcentralen lördag, söndag och helgdag.Arbetsuppgifter
Hos oss har sjuksköterska/distriktssköterska ett mångfacetterat arbete i nära samarbete med vårdcentralens olika professioner. Sedvanligt arbete med telefonrådgivning i Tele Q/chatt och omväxlande arbete på mottagningen. Här får du ta egna initiativ och arbeta både självständigt och i team. Hos oss får du använda hela din kompetens!
Det finns även möjlighet till kompetensutveckling, och för den som önskar finns chans att på sikt fördjupa sig inom ett specifikt område.
Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att arbeta hemifrån vissa delar av tjänsten samt individuellt anpassat schema.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B erfordras. Goda kunskaper i svenska och engelska.
Anställningsform
Vikariatsanställning för föräldraledig (260101-260831) på heltid men tjänstgöringsgraden kan diskuteras.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Hanna Henriksson, 076-656 09 19.
Fackliga företrädare Vårdförbundet, 0152-260 77.
Övriga fackliga företrädare söks via Kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Strängnäs!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-18.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
