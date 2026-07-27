Distriktssköterska/Sjuksköterska vikariat till Vårdcentralen Hertig Knut
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-07-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi välkomnar nu en distriktssköterska alt. sjuksköterska till Vårdcentralen Hertig Knut, en vårdcentral där vi lägger stort fokus på ett öppet arbetsklimat där vi främjar respekt och kommunikation med varandra. Är du intresserad av att arbeta inom primärvården? Då är detta ett utmärkt tillfälle att söka.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär varierande arbetsuppgifter för distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentral såsom rådgivning och bedömning via telefon, chatt och fysiska besök samt mottagning distriktssköterska/diabetes/astma kol.
Tjänsten som utlyses är ett vikariat på ett år.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Hertig Knut är en medelstor vårdcentral med cirka 9700 listade patienter. Verksamheten är förlagd mitt i centrala Halmstad. Vårdcentralen består av läkarmottagning och distriktssköterskemottagning, provtagningslab, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykosocialt team, barnavårdscentral, specialistmottagningar för astma/KOL och diabetes.
Vi har en välkomnande arbetsmiljö och arbetar utifrån personcentrerad vård. Vår personalgrupp är mycket förändringsbenägen och vi arbetar kontinuerligt med att förstärka teamarbetet ytterligare mellan olika yrkesgrupper. I förändringsarbetet som är pågående har vi som mål att bli mer digitala. Vi samarbetar för att ge bästa möjliga kvalitet i alla våra patientbesök. Vi ser fram emot att få en ny kollega som kan tillföra vår verksamhet nya idéer och förbättringar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska. Erfarenhet inom primärvården samt Astma/KOL är meriterande.
Vi ser att du är en serviceinriktad och lösningsorienterad person med ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team. På vårdcentralen krävs också att du kan arbeta självständigt och har förmåga att vara flexibel. Vidare har du engagemang och vilja att aktivt bidra i utvecklingen av vår verksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om arbetet och vilka förmåner vi kan erbjuda dig som sjuksköterska här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Köpmansgatan 29 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Louise Hasselberg, Vårdförbundet 070-8608047 Jobbnummer
10013415