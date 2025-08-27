Distriktssköterska/Sjuksköterska, Vårdsamordnare
2025-08-27
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Lysekil vårdcentral är en medelstor och dynamisk arbetsplats med 6600 listade patienter.
Här arbetar engagerad och kompetent personal så som distriktsköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer och läkare. Vi strävar efter att arbeta tillsammans så mycket som möjligt och att ha ett öppet klimat bland kollegorna oavsett yrkeskategori.
I samma byggnad finns både rehabmottagning, barnavårdscentral, röntgen och närsjukhus med olika specialistenheter, vilket inbjuder till ett gott samarbete. Vi ligger i framkant och är med och arbetar fram nya lösningar för att kunna vara en flexibel arbetsgivare som erbjuder vård av hög kvalitet. Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Lysekil kommun: https://youtu.be/VnvQMbiYE3U?si=DOvfo1GnZiZS0v4O
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Du arbetar till stor del självständigt och triagerar, behandlar samt följer upp patienter. Vi arbetar med bokningscentral, de patienter du bedömer behöva en planerad kontakt med läkare bokar du dit. Bokningscentralen är ett effektivt arbetssätt som gör att du slipper leta efter lediga tider i läkarkalendrarna. Du får en strukturerad arbetsdag utan stress över fullbokade scheman, där varje patient bedöms och bokas på rätt nivå.
I tjänsten ingår även att arbeta som vårdsamordnare på ca 40%. Som vårdsamordnare ingår du i vårt team för Psykisk hälsa tillsammans med Psykolog, PTP-Psykolog, rehabkoordinator och arbetsterapeut. Du kommer att vara med och göra den första bedömningen av de patienter som söker till oss för psykisk hälsa. Du kommer även att arbeta med strukturerad uppföljning av patienter som är nyinsatta på antidepressiva läkemedel, samt hålla vissa stödsamtal. Läs gärna mer om funktionen som vårdsamordnare: Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning till distriktssköterska, och har erfarenhet av arbete inom primärvården. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet som vårdsamordnare.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Om du inte är utbildad vårdsamordnare kommer du att få gå denna utbildning på 7,5 hp på arbetstid.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
