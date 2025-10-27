Distriktssköterska/sjuksköterska, vårdcentralen Filipstad
2025-10-27
Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Filipstad!
Din arbetsplats
Vårdcentralen Filipstad som är nyrenoverad har 9600 listade patienter.
Här arbetar cirka 30 personer så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykosocial resurs, vårdadministratörer, fotterapeut och dietist. Familjecentral, fysioterapi, psykiatrimottagning och kommunal sjukvård finns också i byggnaden.
Vårdcentralen Filipstad är en stabil och välfungerande arbetsplats, där vi uppmuntrar till vidareutbildning och personlig utveckling. På vårdcentralen råder en stark känsla av gemenskap, där vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss. De vikarier vi har trivs och återkommer gärna, vilket vi ser som ett gott betyg.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter så som telefonrådgivning, planerat mottagningsarbete samt triagering och omhändertagande av akuta patienter. Vi har även specialmottagningar inom diabetes, astma/KOL, demens, hjärtsvikt, hypertoni och äldremottagning. Vi ser positivt på vidareutbildning inom något av dessa områden.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad distriktssköterska alternativt sjuksköterska. Har du inte tidigare erfarenhet från arbete på vårdcentral, kommer vi att planera för en individuell introduktion med gott stöd. Vi arbetar även med mentorskap.
Du har ett genuint intresse för människor och sätter alltid patientens behov i centrum. Med din positiva inställning och flexibilitet bidrar du till ett tryggt och lösningsfokuserat arbetsklimat. Du är stabil och trygg i din yrkesroll, vilket skapar förtroende i mötet med både patienter och kollegor. Din goda samarbetsförmåga gör att du fungerar väl i team, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du visar empati och respekt i varje möte, är lojal mot verksamhetens uppdrag och arbetar strukturerat med fokus på kvalitet och säkerhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav eftersom det kan förekomma resor inom tjänsten.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
