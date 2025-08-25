Distriktssköterska/Sjuksköterska Vårdcentral Norslund
2025-08-25
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du vara en i gänget som arbetar på Faluns största vårdcentral? Då är du varmt välkommen att söka till oss! Vi erbjuder en trevlig gemenskap där vår arbetsmiljö är högt värderad och där vi ser styrkan i att vi tillsammans gör det bästa för våra listade patienter.
En av våra sjuksköterskor kommer att gå i pension. Därför söker vi nu en distriktssköterska/sjuksköterska till vår vårdcentral.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska träffar du en bred patientgrupp, barn som gamla, alla med olika behov i varierande grad. Vi arbetar mot många instanser vilket gör att du får varierande arbetsuppgifter och en bred kompetens. Hos oss får du ett stimulerande och lärorikt arbete! Att vara tillgängliga för våra patienter är något vi värderar högt.
På vår vårdcentral arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, KBT-terapeut, psykologer, medicinska sekreterare, receptionist och en fotvårdsterapeut. Vi har specialistmottagning inom astma/KOL, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni och sår. Du blir del av ett team där vi arbetar tillsammans i ett patient- och medarbetarperspektiv.
Tjänsten innebär dagtidsarbete med bland annat sjukvårdsrådgivning via TeleQ, 1177 e-tjänster och 1177 direkt. Arbetet innefattar också akut bedömningsmottagning och planerad sköterskemottagning. Möjlighet till specialistmottagning beroende på behov och kompetens. Vårt uppdrag styrs av Vårdval Dalarna.
Vi erbjuder individuellt anpassad inskolning utifrån din tidigare erfarenhet.
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet i yrket.
Meriterande är specialistkompetens distriktssköterska, specialistutbildning inom diabetes och erfarenhet av sjukvårdsrådgivning via TeleQ och digitala kanaler men detta är inget krav.Dina personliga egenskaper
Du är flexibel och har god förmåga att arbeta självständigt. Du uppskattar att samarbeta med andra yrkeskategorier och instanser och är mån om att ha ett gott bemötande. Du är intresserad av att verka för en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
