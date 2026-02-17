Distriktssköterska/Sjuksköterska vårdcentral Britsarvet vikariat
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-02-17
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
På vårdcentralen arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och teamet för beteendehälsa. Vi har specialistmottagningar som bl.a. diabetes, sår och inkontinens m fl. Vårt arbetssätt är teamarbete med rond vilket innebär att sjuksköterska och läkare träffas dagligen för att samarbeta, planera och åtgärda arbetet runt patienten. I våra lokaler finns även en familjecentral med bl.a. barnsjuksköterskor, barnmorskor och öppen förskola. Vi har nära samarbete med vårdcentral Grycksbo.
Distriktssköterska/Sjuksköterska vårdcentral Britsarvet vikariatPubliceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården träffar du barn som gamla, alla med olika behov i varierande grad. De huvudsakliga arbetsuppgifter är sedvanlig sjuksköterskearbete såsom telefonrådgivning/bokning, samt mottagningsarbete av både planerade och akuta patienter. Du arbetar självständigt med att bedöma och behandla patienter samt i samarbete med bl.a. läkare och undersköterska. Tjänsten innebär dagtidsarbete.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan och bli del av vårt gäng! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet som sjuksköterska
Meriterande
Distriktssköterskeutbildning
Erfarenhet från primärvård eller annat mottagningsarbeteDina personliga egenskaper
Du behöver ha lätt för att samarbeta men även kunna ta eget ansvar. Det är viktigt att du med din personlighet bidrar till vårt positiva arbetsklimat. Du är serviceinriktad och kan ge det "lilla extra" till patienter du möter. Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer krav på flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Zetterström 072-1435815 Jobbnummer
9748040