Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vital VC Hyllie
2025-08-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vårdcentralen Vital Hyllie är vår nyetablerade enhet i Malmö, startar på uppdrag av Region Skåne. Vi öppnar dörrarna i moderna lokaler mitt i expansiva Hyllie - ett område präglat av tillväxt, mångfald och framtidstro.
Vi bygger en vårdcentral från grunden med samma värderingar som vår etablerade enhet i Malmö: tillgänglig, personcentrerad och trygg vård med hög kvalitet, där varje patient bemöts med värme, respekt och professionalism.
Hos oss får du vara med och forma arbetssätt, rutiner och teamkänsla - och bidra till att skapa en arbetsplats som präglas av gemenskap, delaktighet och utveckling.Om tjänsten
Vi söker nu en distriktssköterska eller sjuksköterska som vill bli en del av vårt växande team och bidra till att utveckla framtidens primärvård i Hyllie.
Erfarenhet från arbete på vårdcentral är ett krav.
I rollen ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, dokumentation i journalsystemet PMO och samarbete i vårdteamet. Har du erfarenhet av egen mottagning, exempelvis diabetes, astma/KOL, vaccinationer eller livsstilsfrågor, är det meriterande.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt men också uppskattar lagarbete, och som trivs i en dynamisk miljö där utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder dig
En spännande möjlighet att vara med från start i en ny vårdcentral
Konkurrenskraftig lön och attraktiva villkor
Inflytande och möjlighet att påverka verksamhetens utformning
En positiv och inkluderande arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag och trivselaktiviteter
Frukost på fredagar och en gemenskap som värnar om både patienter och kollegorSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: jobb@vitalvardcentral.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
