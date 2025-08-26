Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Hyltebruk
2025-08-26
Vill du vara med och bidra med kunskap och kompetens till vårt team? Söker du variation i det dagliga arbetet och möjligheten att påverka utvecklingen av din verksamhet? I så fall är du välkommen att söka till oss!
Om arbetet
Vi söker nu en distriktssköterska/sjuksköterska till vår verksamhet i Hyltebruk.
Vi har infört ett nytt arbetssätt där läkare och sjuksköterskor/distriktssköterskor arbetar teambaserat. Dina arbetsuppgifter hos oss kommer mestadels bestå av arbete på läkarmottagning med planerat och akut omvårdnadsarbete, telefonrådgivning och laboratoriearbete.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Hylte är en trivsam och väletablerad vårdcentral med verksamheter i Hyltebruk, Torup och Unnaryd. För närvarande har lite färre än 10 000 patienter valt att lista sig hos oss.
Arbetsplatsen ligger centralt i Hyltebruk och är lätt att nå via allmänna kommunikationer och med bil. Hos oss arbetar läkare, distriktssköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, undersköterska samt arbetsterapeut och psykolog. Vi arbetar med patienten i fokus, med respekt för individen och har ett bra samarbete mellan professionerna.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska. Erfarenhet som distriktssköterska/sjuksköterska är önskvärt men inget krav. B-körkort erfordras för tjänsten.
Vi ser att du har en utpräglad servicekänsla och förmåga till flexibilitet. Det är också viktigt att du har lätt för att samarbeta mellan olika professioner. Vi värdesätter samarbete och teamkänsla högt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen att bli en del av vår familjära vårdcentral!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som sjuksköterska inom Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Maria Wahlström, Verksamhetschef 0703-563661 Jobbnummer
9476194