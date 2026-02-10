Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Flen
2026-02-10
Vårdcentralen Flen
Vi söker dig som vill arbeta på en liten gemytlig och väletablerad vårdcentral tillsammans med välutbildade och kompetenta medarbetare. Du är sjuksköterska/distriktsköterska gärna med erfarenhet av öppenvård och mottagningsarbete. Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Vårdcentralen Flen har cirka 6000 listade patienter och ligger trevligt belägen vid sjön Orrhammaren. Vi har allt under samma tak, arbetsklimatet är gott och vårdcentralen bemannas av en trevlig och samspelt personalgrupp. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, goda möjligheter till utveckling samt en god arbetsmiljö på en väl fungerande vårdcentral. Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av eget mottagningsarbete och sjukvårdsrådgivning via Tele-Q och Plattform 24.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom öppenvård och gärna på en vårdcentral. Du tycker om att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi arbetar ständigt med att individanpassa arbetsschemat och hitta attraktiva schemamodeller för medarbetarna.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Martin Nilsson, 070-324 54 33.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba med oss på Vårdcentralen Flen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
