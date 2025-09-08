Distriktssköterska/Sjuksköterska till vårdcentralen Centrum
Region Kronoberg, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-09-08
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården är ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Vår vårdcentral växer - antalet listade patienter ökar stadigt, och därför söker vi nu fler engagerade medarbetare till vårt team. På vårdcentralen Centrum arbetar vi med stort patientfokus för våra drygt 9 400 listade patienter och strävar alltid efter att erbjuda vård av god kvalitet. Vi vill att alla ska känna trygghet och tillit genom ett varmt och professionellt bemötande.
Hos oss är det också viktigt att ha roligt på jobbet. Vårt mål är att alla medarbetare ska trivas i sin roll och känna arbetsglädje. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Arbetet som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentralen är omväxlande och lärorikt. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer, en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, men även med akuta symtom.
Arbetsuppgifterna är bland annat mottagningsarbete, rådgivning via telefon och videobesök samt tidsbokning. Är du intresserad så ser vi gärna att arbete i någon av våra specialistmottagningar är en del av det dagliga arbetet.
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral i Växjö. Där finns vi till för våra medborgare helger och vardagar efter kl. 17. Vi är många som delar på uppdraget och blir det aktuellt för dig så får du en särskild introduktion till jourläkarcentralen för att känna dig trygg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska. Är du legitimerad distriktssköterska är det meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av mottagningsarbete med astma/KOL.
Som person samarbetar du gärna med dina kollegor i professionella team men trivs också med att arbeta självständigt. För dig är det självklart att bidra till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen och du står upp för vår gemensamma värdegrund, respekt för människan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan ske löpande.
